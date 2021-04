Apple a officiellement des plans détaillés pour deux projets appelés The Line – l’un un podcast en six parties, l’autre un documentaire Apple TV + en quatre parties – et les deux œuvres « offriront une perspective unique sur des aspects jusqu’alors inconnus de l’histoire de l’US Navy SEAL. Eddie Gallagher. »

La société basée à Cupertino a précisé sa vision de The Line dans une version officielle ce matin. Selon le message d’annonce, les utilisateurs d’Apple Podcast peuvent déjà accéder à la série audio, mettant en vedette l’animateur (et producteur exécutif) Dan Taberski, qui s’était précédemment associé à Stitcher sur Missing Richard Simmons. De plus, Apple a fait appel à Jigsaw Productions pour produire le podcast ainsi que le documentaire.

Comprenant des discussions en tête-à-tête avec Eddie Gallagher et «un accès extraordinaire à plus de 50 opérateurs spéciaux actuels et anciens», le podcast donnera «aux auditeurs une compréhension interne du bilan psychologique des militaires impliqués dans une guerre incessante, la culture secrète du Les unités d’opérations spéciales les plus élitistes de l’armée et la lutte pour la justice dans le brouillard de la guerre », selon le message d’annonce.

Le documentaire The Line, pour sa part, sera présenté en première à l’automne de cette année, bien qu’Apple n’ait pas encore spécifié de date de début précise. Et bien qu’il soit également difficile de savoir si la sortie conjointe du podcast et du documentaire représente un test ponctuel ou une stratégie de promotion croisée plus large, pour Apple, les programmes de divertissement audio semblent décidément bien adaptés pour susciter l’intérêt pour les émissions de télévision, les films et autres. médias visuels.

S’appuyant sur ce point, les plates-formes de streaming musical, notamment Amazon Music, Spotify et Apple Music, ne sont guère sans émissions et podcasteurs de haut niveau. Les preuves suggèrent que Spotify, basé à Stockholm, a investi le plus dans les podcasts des sociétés cotées, y compris une baisse de 235 millions de dollars sur Megaphone, 100 millions de dollars rapportés pour devenir le siège officiel de The Joe Rogan Experience, et une somme sans aucun doute substantielle pour garantir les droits exclusifs. aux Renegades: Né aux USA de Barack Obama et Bruce Springsteen.

Néanmoins, l’audience des podcasts en tant que partie du nombre total d’utilisateurs est restée relativement faible pour le principal service de streaming musical, avec seulement 25% de ses 345 millions d’UAM ayant «interagi» avec – pas nécessairement écouté l’intégralité – des programmes au quatrième trimestre 2020.

Mais le déploiement de podcasts à l’appui d’émissions et de films pré-planifiés pourrait s’avérer commercialement intéressant, en particulier en ce qui concerne les documentaires et biopics à gros budget. De plus, les podcasts ont l’avantage supplémentaire d’être relativement peu coûteux à créer; Apple et Amazon auraient dépensé 25 millions de dollars chacun sur les documentaires Billie Eilish et Rihanna, respectivement.

Il convient de noter sur ce front que l’intérêt des fans pour les documentaires musicaux semble fort, car Tina a attiré un impressionnant 1,1 million de téléspectateurs à son arrivée sur HBO à la fin du mois dernier. Par ailleurs, des documentaires centrés sur les studios Abbey Road et Jeff Buckley sont également en préparation.