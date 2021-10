Apple dévoile les AirPods 3 avec un nouveau design et Spatial Audio

Lors de son événement spécial d’octobre, Apple a finalement dévoilé la troisième génération de ses écouteurs sans fil populaires. AirPods 3 présente un nouveau design basé sur AirPods Pro, mais cette fois avec un ajustement universel et une prise en charge Spatial Audio.

Les AirPods 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, avec une tige plus courte, un design plus intra-auriculaire et un nouveau boîtier de batterie. Cependant, contrairement aux AirPods Pro, les nouveaux AirPods d’entrée de gamme ont un ajustement universel au lieu des embouts en silicone réglables.

En conséquence, les AirPods 3 ne disposent pas de fonctionnalités avancées telles que la suppression active du bruit ou le mode transparence, qui restent exclusifs aux AirPods Pro et AirPods Max. Cependant, ils ont Spatial Audio, ce qui est une première pour le modèle d’entrée de gamme des AirPod. Grâce à de nouveaux capteurs, les AirPods 3 détectent les mouvements de la tête de l’utilisateur pour créer une expérience audio surround immersive.

Apple a augmenté la durée de vie de la batterie jusqu’à 6 heures avec une charge complète, et AirPods 3 prend désormais officiellement en charge Find My network et le chargeur MagSafe.

Apple a annoncé aujourd’hui la troisième génération d’AirPod avec audio spatial, offrant des fonctionnalités avancées et une expérience magique dans un nouveau design profilé. En combinant la puissance de la puce H1 avec un système acoustique conçu par Apple, les nouveaux AirPods utilisent l’audio informatique pour offrir un son révolutionnaire avec Adaptive EQ. Les utilisateurs peuvent profiter d’un son spatial avec Dolby Atmos dans Apple Music, des films et des émissions de télévision, ainsi qu’un suivi dynamique de la tête, sur tous les appareils Apple. Les nouveaux AirPod sont résistants à la sueur et à l’eau et disposent d’un capteur de force pour un contrôle facile et intuitif de la musique et des appels téléphoniques. La durée de vie prolongée de la batterie permet jusqu’à six heures d’écoute1 et jusqu’à 30 heures d’écoute totale avec l’étui de charge pratique. Les AirPod (3e génération) rejoignent la famille d’écouteurs la plus populaire au monde et sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui et en magasin à partir du mardi 26 octobre.

Les AirPods 3 coûtent 179 $ et seront disponibles en pré-commande aujourd’hui. Apple dit qu’il commencera à sortir dans les magasins la semaine prochaine le 26 octobre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :