Apple dévoile les puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération pour les nouveaux Mac

Apple a officiellement dévoilé aujourd’hui la puce Apple Silicon de nouvelle génération. Surnommées M1 Pro et M1 Max, Apple affirme que ces puces ont été créées pour le MacBook Pro de nouvelle génération en augmentant l’architecture de M1 pour créer une « puce beaucoup plus puissante ».

Voici les spécifications du M1 Pro, telles qu’annoncées par Johnny Srouji d’Apple lors de l’événement d’aujourd’hui :

Bande passante mémoire 200 Go/s Jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée ProRes 2 fois plus de transistors que M1 70 % plus rapide que M1 Jusqu’à 10 cœurs CPU Jusqu’à 16 cœurs GPU Neural Engine Thunderbolt 4 Prise en charge de jusqu’à 2 écrans externes

Et pour le M1 Max :

Bande passante mémoire de 400 Go/s GPU 32 cœurs 57 milliards de transistors Jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée Jusqu’à 70 % de consommation d’énergie en moins ProRes Neural Engine Thunderbolt 4 Prise en charge de jusqu’à quatre écrans externes

Apple dit que ces nouvelles puces alimenteront l’avenir de la gamme « Pro » parmi les Mac… en attendant toujours des détails à ce sujet, cependant.

Tenez-vous au courant de toutes les annonces d’Apple concernant l’événement « Unleashed » dans notre centre d’actualités complet ici.

