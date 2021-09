Apple dévoile l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini avec une encoche plus petite et un meilleur écran

Après avoir retardé le lancement de l’iPhone 12 en 2020, Apple est de retour avec une sortie d’iPhone opportune en 2021. Mardi, Apple a annoncé l’iPhone 13, et bien qu’il ait beaucoup en commun avec le nouvel iPhone de l’année dernière, il présente également un certain nombre de mises à jour clés à l’intérieur et à l’extérieur. De nombreuses mises à jour ont été gâchées par des fuites, mais voici tout ce que nous avons appris de la révélation de l’iPhone 13.

Révélation de l’iPhone 13 : nouveau design avec une encoche plus petite

Toutes les nouvelles options de couleur d’Apple pour l’iPhone 13. Source de l’image : Apple

Comme ce fut le cas avec la série iPhone 12, l’iPhone 13 standard aura un écran OLED de 6,1 pouces tandis que l’iPhone 13 mini aura un écran OLED de 5,4 pouces. Apple affirme que ses écrans Super Retina XDR sont 20 % plus lumineux cette année, avec une luminosité HDR maximale de 1200 nits.

En commençant par le design, le changement le plus évident sur l’iPhone 13 est la plus petite encoche. Le boîtier du capteur (c’est ce qu’Apple appelle l’encoche) a la même taille sur tous les téléphones depuis ses débuts sur l’iPhone X. Les modèles iPhone XS, iPhone 11 et iPhone 12, tout de même. Cette année, Apple a finalement rétréci l’encoche, donnant à l’iPhone 13 un peu plus d’espace d’écran.

Sans surprise, Apple a également ramené les côtés plats de l’iPhone 12, car tous ses produits adoptent ce langage de conception. L’énorme bosse de l’appareil photo est également de retour, mais Apple a réorganisé les objectifs de l’appareil photo à l’intérieur. Plutôt que d’empiler les objectifs les uns sur les autres, ils sont désormais placés en diagonale dans le réseau de caméras. Apple dit avoir repensé sa caméra TrueDepth pour la faire tenir dans un espace 20 % plus petit. Sinon, l’iPhone 13 ressemble assez à l’iPhone 12.

Spécifications, prix et date de sortie

Spécifications de l’iPhone 13. Source de l’image : Pomme

À l’intérieur du téléphone, Apple introduit la puce A15 Bionic dans l’iPhone 13. La nouvelle puce 5 nm d’Apple dispose d’un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs hautes performances et 4 cœurs haute efficacité. Il est également capable d’effectuer 15,8 milliards d’opérations par seconde et dispose d’un moteur neuronal plus rapide.

Apple affirme que l’iPhone 13 est doté du système à double caméra le plus avancé qu’il ait jamais conçu. Il contient un appareil photo large de 12 mégapixels avec un nouveau capteur, 47 % de collecte de lumière en plus, une ouverture f/1.6 et 100 % de pixels de mise au point. Il existe également un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,4 et un champ de vision de 120 degrés. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont également une stabilisation par déplacement du capteur, qui était réservée au modèle iPhone 12 Pro Max dans la gamme de l’année dernière.

Apple a également lancé un nouveau “mode cinématique” capable de flouter l’arrière-plan, similaire au mode portrait pour les photos. Lorsqu’une nouvelle personne entre dans le cadre pendant l’enregistrement, la caméra ajuste automatiquement la mise au point. Le mode cinéma filme en Dolby Vision HDR.

Malgré plus de puissance de traitement et un écran plus lumineux, Apple affirme que l’iPhone 13 mini durera 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 mini, tandis que l’iPhone 13 restera en vie 2,5 heures de plus que l’iPhone 12. Apple attribue des batteries plus grosses, de meilleures performances , et des améliorations logicielles.

Enfin, Apple affirme que la gamme iPhone 13 propose plus de bandes 5G que l’iPhone 12, ce qui apportera de meilleures performances et une meilleure couverture aux nouveaux téléphones. Apple ajoute que la prise en charge de la 5G sur iPhone doublera dans le monde d’ici la fin de l’année.

L’iPhone 13 commence à 799 $ et l’iPhone 13 mini commence à 699 $. Apple a doublé le stockage de l’iPhone 13 mini de base, de sorte que les deux téléphones seront disponibles dans des configurations de 128 Go, 256 Go et 256 Go. Les précommandes pour l’iPhone 13 commencent vendredi et le téléphone sera lancé le 24 septembre.