Apple dévoile officiellement le tracker d’objets AirTag

Lors de son événement Spring Loaded, Apple a enfin dévoilé l’AirTag, qui a fait l’objet de longues rumeurs et qui a fait l’objet de fuites abondantes, son outil de suivi d’objets intégré au réseau Find My. Nous connaissons ce produit depuis début 2019, lorsque . a rendu compte de son développement. Depuis lors, le produit a fait plusieurs apparitions dans les versions iOS et est même apparu brièvement dans une vidéo YouTube sur la chaîne d’assistance d’Apple.

Les AirTags peuvent être attachés à n’importe quel élément afin de le suivre à l’aide de l’application Find My. Plus tôt ce mois-ci, Apple a également annoncé la première série de produits tiers qui seront intégrés à l’application. Les AirTags incluent une fonctionnalité UWB appelée «Precision Finding», qui permet une localisation précise lors de la recherche d’un objet perdu à proximité, y compris un retour haptique.

Comme nous l’avons vu précédemment, le processus de couplage pour les AirTags est très similaire à celui des AirPod: il suffit d’apporter un AirTag non couplé à côté de votre appareil iOS afin de l’ajouter à votre compte iCloud. Plusieurs balises peuvent être associées en séquence.

Le produit comprend des fonctionnalités de protection de la vie privée. Si l’un de vos appareils Apple remarque que vous portez un AirTag qui n’est pas le vôtre, il vous en alerte. AirTag sera disponible à l’achat à partir du 30 avril et chaque tag coûte 25 $ US. Un pack de 4 est également disponible pour 99 $ US.

