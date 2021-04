Apple dévoile officiellement un iMac redessiné avec Apple Silicon à l’intérieur

Apple a officiellement dévoilé sa première refonte de l’iMac en plus d’une décennie. Le nouvel iMac présente un tout nouveau design avec des cadres minimaux, plus Apple Silicon à l’intérieur.

Le nouvel iMac dispose d’un écran 24 pouces avec la technologie d’affichage True Tone. Il est disponible dans une gamme de nouvelles couleurs. À l’intérieur de l’iMac se trouve un processeur M1.

Le nouvel iMac dispose également d’une caméra FaceTime améliorée avec une résolution de 1080p, doublant la résolution de l’iMac d’entrée de gamme précédent. La caméra fonctionne avec le moteur neuronal du M1 pour améliorer la qualité de votre vidéo. Il existe également un réseau de microphones de qualité studio ainsi qu’une prise en charge audio spatiale.

Le nouvel iMac 24 pouces dispose également d’une prise casque sur le côté, plutôt qu’à l’arrière, comme sur l’image précédente. Autres ports:

4 ports USB-C, dont deux prennent en charge Thunderbolt Un nouveau bloc d’alimentation qui comprend également une connectivité Ethernet sur le côté

Vous pouvez choisir trois claviers différents, dont la couleur correspond à celle de l’iMac. L’un des nouveaux designs de Magic Keyboard inclut l’authentification Touch ID. La souris Magic Mouse est également assortie à la couleur de l’iMac, tandis que le trackpad Magic a été légèrement repensé.

Le nouvel iMac est disponible en sept couleurs différentes. Il commence à 1299 $ pour le modèle de base et passe à 1499 $. Commandez le 30 avril et disponible dans la seconde quinzaine de mai.

iMac avec GPU 7 cœurs commence à 1 299 $ (États-Unis) et 1 249 $ (États-Unis) pour l’éducation, et est disponible en vert, rose, bleu et argent. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d’un SSD de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, d’un Magic Keyboard et d’une Magic Mouse. iMac avec GPU 8 cœurs commence à 1 499 $ (États-Unis) et 1 399 $ (États-Unis) pour l’éducation, et est disponible en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d’un SSD de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, de deux ports USB 3 supplémentaires, d’un Magic Keyboard avec Touch ID, d’une Magic Mouse et d’Ethernet.

