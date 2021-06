Apple dévoile une nouvelle interface utilisateur de contrôleur de jeu pour les jeux dans le nouveau SDK

Après le discours d’ouverture de la WWDC21, Apple a organisé le Platforms State of the Union où les ingénieurs ont présenté en avant-première certaines des nouvelles fonctionnalités, API et SDK disponibles pour les développeurs avec iOS 15, iPadOS 15, etc.

Au début de la semaine dernière, nous avons parlé de la possibilité d’enregistrer de manière transparente des sessions de jeu avec un contrôleur dans iOS 15. Le nouveau ReplayKit permet aux utilisateurs de capturer une mémoire tampon lorsqu’ils jouent à un jeu. Avec cette fonctionnalité, il est possible de saisir immédiatement les 15 dernières secondes sous forme de clip.

Apple a promu une session « Tapez sur les contrôleurs de jeu virtuels et physiques » au cours de la semaine WWDC21, et l’un de ses ingénieurs a parlé de cette fonctionnalité :

Comme je vous l’ai montré plus tôt, les gestes du système pour la capture multimédia sont une double pression pour capturer une capture d’écran sur votre pellicule, et une longue pression pour démarrer et arrêter un enregistrement ReplayKit. Cette année, nous ajoutons un nouveau type de capture multimédia super cool, des temps forts de 15 secondes. Alors maintenant, au lieu d’avoir à se rappeler de démarrer et d’arrêter votre enregistrement, les joueurs peuvent simplement activer la mise en mémoire tampon automatique en arrière-plan, ce qui leur permettra de sauvegarder les 15 dernières secondes de jeu à chaque fois qu’ils appuient longuement.

Au cours de la même session, l’ingénieur Apple a également donné un premier aperçu de cette nouvelle interface utilisateur de contrôleur de jeu pour les jeux sous iOS 15.

Ces nouvelles commandes à l’écran pour iPhone et iPad sont superbes, et elles sont soigneusement réglées pour les emplacements de préhension dans toutes les tailles de main et pour une réactivité et une sensation exceptionnelles. Ils sont faciles à ajouter à votre application et agissent comme un contrôleur de jeu. Au lieu d’écrire votre propre interface utilisateur de superposition à l’écran et de traduire les entrées tactiles dans votre système d’entrée de jeu, ces commandes à l’écran apparaissent dans votre code tout comme les objets GCController du framework de contrôleur de jeu, de sorte que votre logique d’entrée peut rester beaucoup plus cohérente.

Selon l’ingénieur, il est possible de personnaliser le contrôleur avec vos propres symboles car ils s’intègrent à la couleur et au style du jeu du développeur tout en partageant des éléments du langage de conception d’iOS et d’iPadOS.

Ils s’adaptent à une variété de dispositions selon que vous souhaitiez un seul bouton, trois boutons ou un d-pad et plusieurs boutons. Le principe de base du contrôleur à l’écran est que les régions gauche et droite sont configurées indépendamment et que la disposition est déterminée en fonction de la configuration.

Avec cette nouvelle interface utilisateur de contrôleur de jeu, ce n’est qu’une question de temps avant que les développeurs ne commencent à l’implémenter sur leurs jeux. Que pensez-vous de cette nouvelle interface utilisateur ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

