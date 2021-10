Apple dévoilera le MacBook Pro M1X ce mois-ci, selon un initié d’Apple

Apple a organisé son premier grand événement presse du second semestre à la mi-septembre. C’est bien sûr le keynote de l’iPhone, où Apple a dévoilé l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini 6 et l’iPad 9. Mais Apple a quelques autres produits passionnants prévus pour 2021. Les rapports indiquent que les AirPods 3 et le M1X MacBook Pro les séries sont sur la bonne voie pour un lancement en 2021. Un initié familier avec les plans d’Apple affirme que ce dernier arrive ce mois-ci, Apple devrait organiser un autre événement de presse virtuel en octobre.

M1X MacBook Pro est le nom souvent associé aux modèles de MacBook Pro redessinés qui sont apparus dans diverses rumeurs tout au long de l’année. Certains de ces rapports indiquaient qu’Apple souhaitait dévoiler de nouveaux ordinateurs portables lors de la WWDC 2021 à la mi-juin. Mais cela ne s’est pas produit. Malgré cela, Apple a brièvement utilisé une balise “M1X MacBook Pro” sur YouTube à l’époque. L’étiquette accidentelle semblait confirmer le nouveau nom de la prochaine puce de la série M d’Apple.

Le M1X est le successeur probable du M1 System-on-Chip (SoC). Le M1 alimente les MacBook Pro, Air et Mac mini de fin 2020, l’iMac 2021 et l’iPad Pro 2021. Le M1X offrira des gains de vitesse notables, y compris une mise à niveau massive pour le GPU.

Pourquoi le MacBook Pro M1X est si excitant

Apple pourrait toujours dévoiler le MacBook Pro de nouvelle génération via un communiqué de presse, comme cela s’est produit par le passé. Mais les modèles de MacBook Pro 2021 n’apporteront pas seulement la puce M1X. Apple livrera la première refonte majeure du MacBook Pro depuis des années, selon les rapports.

Les nouveaux ordinateurs portables présenteront un design plat et des écrans mini-LED, une première pour le MacBook Pro. Un écran plus grand de 14 pouces remplacera l’écran actuel de 13,3 pouces sur le modèle plus petit. L’écran de 14 pouces comportera des lunettes plus petites comme la version de 16 pouces lancée par Apple il y a quelques années.

Les deux appareils disposeront de quelques ports supplémentaires en plus de la connectivité USB-C, y compris HDMI et carte SD. Le retour de la charge MagSafe est également notable. C’est du moins ce que disent les rumeurs.

Enfin, l’écran TouchBar s’efface au profit d’une rangée traditionnelle de touches de fonction.

L’événement Apple d’octobre

Si les rumeurs sont exactes, alors le MacBook Pro M1X mérite son événement presse virtuel. Et Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans sa newsletter Power On que le nouvel ordinateur portable “devrait toujours être lancé dans les semaines à venir”.

“Apple fait généralement ses nouvelles introductions majeures de Mac en octobre”, a ajouté Gurman.

Il a ajouté dans la version payante de la newsletter (via MacRumors) quelques détails sur les spécifications du SoC M1X :

La puce Apple M1X, le nom probable d’une puce M1 plus graphique et plus professionnelle, est en effet toujours d’actualité pour 2021. Nous la verrons probablement apparaître en premier dans une nouvelle gamme de MacBook Pro le mois prochain et un Mac mini haut de gamme à un moment donné. Le M1X a été développé en deux variantes : les deux avec 10 cœurs CPU (huit hautes performances et deux hautes performances) et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Pour rappel, le SoC M1 dispose d’un processeur 8 cœurs et d’un GPU 7 cœurs (modèles Air et iMac de base) ou 8 cœurs (Air, Pro, mini, iMac et iPad Pro).