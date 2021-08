Apple devrait bientôt annoncer sa technologie Apple Car, suggère le lauréat du prix Nobel

in

Akira Yoshino, lauréat du prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les batteries lithium-ion, s’est entretenu avec . sur l’avenir électrique et la voiture Apple. Yoshino prédit qu’Apple annoncera son intention de construire une voiture le plus tôt possible.

Selon Yoshino, avec tous les changements attendus dans les prochaines années, Apple ne peut pas attendre plus longtemps pour annoncer quelque chose à propos de l’Apple Car, il s’attend donc à une annonce d’ici la fin de cette année.

Tesla a sa propre stratégie indépendante. Celui à surveiller est Apple. Qu’est-ce qu’ils vont faire? Je pense qu’ils peuvent annoncer quelque chose bientôt. Et quel genre de voiture annonceraient-ils ? Quel type de batterie ? Ils veulent probablement entrer vers 2025. S’ils le font, je pense qu’ils doivent annoncer quelque chose d’ici la fin de cette année. C’est juste mon hypothèse personnelle.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas quand ou ce qu’Apple annoncera en ce qui concerne l’Apple Car et même son hypothèse personnelle semble un peu fausse, compte tenu de l’approche du secret d’Apple, bien que cela ait du sens pour l’industrie en général.

Avec toutes les rumeurs jusqu’à présent, l’Apple Car pourrait être une sorte de technologie automobile, une voiture autonome pour le covoiturage ou même une voiture complète que les consommateurs peuvent louer ou acheter directement.

L’une des choses dont parle Yoshino dans cette interview est que le « plus grand potentiel » pour les voitures électriques réside dans le partage :

Je pense que le plus grand potentiel est dans le partage. Si les véhicules électriques autonomes peuvent devenir pratiques, cela entraînera un changement énorme dans la façon dont les gens utilisent les véhicules.

Comme on ne sait pas encore très bien ce qu’Apple fera à propos de l’Apple Car, les dernières rumeurs indiquent que l’entreprise pourrait développer sa technologie automobile avec un partenaire coréen. En Californie, Apple a de nouveau étendu sa flotte de tests de conduite autonome, bien que de temps en temps, la société ne supprime que la moitié de ses conducteurs.

En juillet, un rapport a indiqué que Kevin Lynch, directeur d’Apple Watch et de la santé, rejoindrait l’équipe Apple Car, mais même cela ne dit pas grand-chose sur la façon dont les choses se passent avec ce projet.

Vous pouvez trouver toutes les dernières rumeurs sur l’Apple Car ici.

