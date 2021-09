Apple devrait lancer un MacBook Pro mis à niveau alimenté par une puce M1X dans «les prochaines semaines»

in

Des rapports antérieurs avaient suggéré que le MacBook Pro alimenté par M1X pourrait arriver entre septembre et novembre

Apple pourrait lancer les versions améliorées des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tard cette année, selon un rapport. Les nouveaux modèles seront alimentés par la puce M1X améliorée.

Le géant de Cupertino lance mardi la nouvelle série iPhone et Apple Watch via un événement en streaming. Cependant, Apple envisagera un événement distinct en octobre pour lancer les nouveaux modèles de MacBook Pro alimentés par M1X.

Selon un rapport publié dans la newsletter Bloomberg Power On, les nouveaux MacBook Pro pourraient arriver dans les magasins dans les « prochaines semaines ».

Le rapport indique que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront disponibles dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces, alimentés par les puces M1 haut de gamme (M1X), et auront une charge MagSafe, un écran mini-LED et aucune prise en charge de la barre tactile.

Il est peu probable qu’Apple fournisse des détails sur les MacBook Pro mis à niveau lors de l’événement virtuel «California Streaming» où la série iPhone 13, ainsi que l’Apple Watch Series 7, seraient les principales attractions.

Des rapports antérieurs avaient suggéré que le MacBook Pro alimenté par M1X pourrait arriver entre septembre et novembre. Bloomberg avait précédemment annoncé que les MacBook Pro de nouvelle génération verraient le retour des ports HDMI et d’un emplacement pour carte SD alors que le géant de la technologie cherche à répondre à la demande des photographes et des concepteurs.

Il est également supposé qu’Apple utiliserait la nouvelle technologie de production de 5 nanomètres plus (N5P) pour développer la puce M1X. La nouvelle puce offrira 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. La puce M1 actuelle basée sur le processus de 5 nanomètres dispose de 8 cœurs CPU et GPU. Les cœurs supplémentaires sont susceptibles d’offrir de meilleures performances globales.

Le bulletin d’information Bloomberg avait précédemment déclaré qu’Apple pourrait également dévoiler les nouveaux AirPods 3 dotés d’un design de type AirPods Pro, l’iPad mini redessiné et l’iPad 9 plus tard cet automne.

