Apple distribue des autocollants Ted Lasso dans les magasins de détail avant la nouvelle saison

Avant la première de la nouvelle saison sur Apple TV + ce vendredi, certains magasins de vente au détail Apple distribuent des packs d’autocollants promotionnels mettant en vedette Memoji de Ted Lasso.

Apple a créé quelques packs d’autocollants iMessage pour d’autres émissions TV + comme Snoopy in Space ou Dickinson, mais c’est la première fois que nous pouvons nous rappeler qu’Apple distribuait du matériel promotionnel spécifique à l’émission dans les magasins de détail Apple.

Le pack d’autocollants est un simple ensemble de quatre mettant en vedette le personnage de Ted Lasso Memoji dans une variété de poses. La feuille comprend également une publicité pour la nouvelle saison (qui commence le 23 juillet, vendredi prochain) et comprend un code QR qui dirige les clients directement vers l’application TV sur leur iPhone.

(Il n’est pas clair si chaque magasin Apple stockera ces autocollants, alors ne faites pas une visite juste pour cela.)

Ted Lasso a été un succès retentissant pour le service de streaming qui n’a commencé qu’à la fin de 2019. Contrairement à beaucoup de ses rivaux, Apple a renoncé à acheter un back-catalogue de franchises connues et s’est plutôt concentré sur la création de propriétés entièrement originales. Apple a publié de nouveaux contenus toutes les quelques semaines et Apple TV + propose actuellement 88 titres au programme, car il crée lentement une bibliothèque d’émissions de télévision et de films premium originaux.

À ce jour, Ted Lasso a été le plus grand succès d’Apple TV+ à la fois en termes de réception critique et d’audience. Cette semaine encore, Ted Lasso a été nominé pour 20 Emmy Awards, établissant un record de récompenses dans la catégorie des séries humoristiques. L’émission a également remporté des Golden Globes et des Critics Choices Awards.

