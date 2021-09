Apple dit à Epic qu’il ne permettra pas à Fortnite de revenir sur l’App Store jusqu’à ce que le verdict du tribunal soit définitif

La bataille entre Epic Games et Apple continue. Plus tôt ce mois-ci, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé qu’Apple devait autoriser les développeurs de l’App Store à rediriger les utilisateurs vers d’autres systèmes de paiement. Le juge s’est rangé du côté d’Apple sur toutes les autres réclamations, ce qui a conduit Apple à qualifier la décision de “victoire retentissante”, tandis qu’Epic a fait appel.

Maintenant, Apple aurait refusé la demande d’Epic de rétablir son compte de développeur, ce qui lui permettrait de ramener Fortnite sur l’App Store.

Comme nous l’avons expliqué au moment de la décision, la décision du juge Rogers a conclu que la décision d’Apple de résilier le compte développeur d’Epic l’année dernière était valide. La décision n’exige pas non plus qu’Apple rétablisse le compte d’Epic et autorise Fortnite à revenir sur l’App Store, laissant plutôt cette décision à Apple.

Dans une série de tweets publiés aujourd’hui, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a révélé qu’Apple avait désormais rejeté la demande d’Epic de rétablir son compte de développeur.

L’équipe juridique d’Apple a écrit dans un avis qu’Apple n’autoriserait pas le retour de Fortnite sur l’App Store jusqu’à ce que la décision du juge soit définitive. C’est-à-dire jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à cinq ans.

Suite à cette décision, M. Sweeney a déclaré publiquement qu’Epic “[w]n’échangerais pas [an alternative payment system] loin pour récupérer Fortnite sur iOS. À la lumière de cela et d’autres déclarations depuis la décision du tribunal, associées à la conduite trompeuse d’Epic dans le passé, Apple a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le compte du programme de développeur d’Epic pour le moment. De plus, Apple n’examinera aucune autre demande de réintégration jusqu’à ce que le jugement du tribunal de district devienne définitif et sans appel.

Le PDG d’Epic a également tweeté le texte intégral d’un e-mail qu’il a envoyé au patron de l’App Store d’Apple, Phil Schiller. Dans l’e-mail, Sweeney confirme qu’Epic a “demandé à Apple de réactiver notre compte de développeur” et que la société “s’engage” à respecter les directives d’Apple.

Si nous récupérons le compte, nous ramènerons Fortnite sur Mac dès que possible, et nous réintégrerons Fortnite pour iOS dans notre processus de développement et de test Unreal Engine, ce qui profitera à tous nos développeurs communs.

L’e-mail indique également spécifiquement qu’Epic soumettra à nouveau Fortnite une fois qu’Apple aura mis à jour les directives de l’App Store pour tenir compte de la décision.

Le fait qu’Epic choisisse de ramener Fortnite aux consommateurs iOS dépend de la question de savoir si et où Apple met à jour ses directives pour fournir des règles du jeu équitables entre l’achat Apple In-App et les autres méthodes de paiement. Epic soumettra à nouveau Fortnite à l’App Store si vous respectez le langage clair de l’ordonnance du tribunal et autorisez les applications à inclure des boutons et des liens externes qui dirigent les clients vers d’autres mécanismes d’achat sans conditions onéreuses ni entraves à une bonne expérience utilisateur. Dans ce cas, notre litige restant portera sur les magasins concurrents, et je pense sincèrement que nous pourrions trouver un terrain d’entente sur le sujet si la position d’Apple était basée uniquement sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs plutôt que sur des intérêts commerciaux.

Sweeney appelle cela une autre “mesure anticoncurrentielle extraordinaire d’Apple” qui démontre “leur pouvoir de remodeler les marchés et de choisir les gagnants et les perdants”.

Apple a menti. Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils “salueraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde”. Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

