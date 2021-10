Quelques semaines après qu’Adele a lancé son nouveau single « Easy on Me » et ouvert les précommandes pour son nouvel album 30, Apple Music a annoncé que les deux avaient battu des records sur la plateforme.

Selon Apple Music sur Twitter, 30 est désormais l’album le plus pré-ajouté sur la plateforme de streaming. Non seulement cela, mais il a également battu le record du plus grand pré-ajout d’une journée de l’histoire de la plate-forme.

Adele’s 30 a également battu des records sur Spotify. Tel que rapporté par Billboard, « Easy On Me » était la chanson Spotify la plus diffusée en une seule journée au 15 octobre. À l’époque, la chanteuse avait partagé des détails sur Twitter sur la façon dont elle avait enregistré ce nouvel album :

« J’étais certainement loin de ce que j’avais espéré être quand j’ai commencé il y a 3 ans. Bien au contraire en fait. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité, je l’ai toujours fait. Et pourtant, j’étais là sciemment – ​​volontairement même, me jetant dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs ! » écrivit-elle dans la note sentimentale. « J’ai appris beaucoup de vérités fulgurantes sur moi-même en cours de route. J’ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. Selon Adele, « j’ai enfin retrouvé mon ressenti. J’irais jusqu’à dire que je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie.

Billboard a également signalé que « les auditeurs qui pré-ajoutent des albums écoutent ces sorties en moyenne 4,2 fois plus que les utilisateurs qui ne le font pas ; pour les albums pop, ce nombre passe à 5,6 fois au cours de la première semaine de sortie d’un album. Les deux tiers des utilisateurs qui ont pré-ajouté un album y reviennent également au cours de sa première semaine. »

Selon Billboard, « Easy on Me » d’Adele a atteint la première place du top 100 quotidien d’Apple Music dans 89 pays et 79 villes, « tout en étant en tête du top 100 mondial chaque jour depuis sa sortie ».

Si vous n’avez pas eu la chance d’écouter la nouvelle chanson d’Adele « Easy On Me », vous pouvez le faire ici sur Apple Music.

