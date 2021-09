Les propriétaires d’iPad mini 6 se sont plaints d’un problème de “défilement de gelée” qui affecte certains modèles d’iPad mini lors de l’utilisation de l’appareil en mode portrait, et Apple dit maintenant que le comportement est normal pour un écran LCD.



« Jelly scrolling » fait référence au déchirement de l’écran, ce qui peut donner l’impression que le texte ou les images d’un côté de l’écran sont inclinés vers le bas en raison d’une inadéquation des taux de rafraîchissement. Cela peut donner l’impression qu’un côté de l’écran réagit plus rapidement que l’autre côté, une perturbation visuelle qu’il est difficile de manquer une fois que vous le remarquez.

Apple a déclaré à Ars Technica que le Jelly Scroll est un comportement normal pour un écran LCD. L’écran est conçu pour actualiser ligne par ligne, ce qui peut entraîner un léger délai entre le moment où les lignes en haut et en bas de l’écran sont actualisées, ce qui entraîne des problèmes de défilement inégal.

Comme de nombreux lecteurs de MacRumors l’ont souligné, l’effet de défilement de gelée est beaucoup plus prononcé sur le ‌iPad mini 6‌ que sur d’autres iPad qui ont également un écran LCD comme l’iPad Air, ou même l’iPad de neuvième génération qui est sorti en même temps. .

Voici une vidéo au ralenti du défilement sur l’iPad Min i ralenti ENCORE PLUS dans une étape image par image. Remarquez comment la droite monte plus vite que la gauche. En utilisation normale, vous le voyez à peine, mais de temps en temps, cela devient perceptible. En paysage, il disparaît entièrement pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) 22 septembre 2021

Malheureusement, Apple qualifiant le problème de comportement normal, cela signifie que ceux qui ne sont pas satisfaits de l’effet de défilement de la gelée ne pourront probablement pas obtenir un appareil de remplacement d’Apple.

Les propriétaires de ‌iPad mini 6‌ qui ne peuvent pas surmonter le défilement de la gelée sur leurs tablettes doivent s’assurer de faire un retour ou d’obtenir un remplacement dans les 14 jours suivant l’achat pendant la période de retour standard. Tous les appareils ‌iPad mini‌ ne semblent pas rencontrer le problème au même degré, il peut donc être possible d’en acheter un qui a moins de retard de défilement.

Apple pourrait également publier une sorte de correctif logiciel à l’avenir pour résoudre le problème, même si la société prétend qu’il s’agit d’un comportement normal.

