Apple dit que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces fonctionnera avec l’ancien Magic Keyboard, mais “ peut ne pas s’adapter précisément lorsqu’il est fermé ”

Dans un nouveau document de support publié aujourd’hui, Apple a clarifié la situation autour de la compatibilité du Magic Keyboard avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces. La société affirme maintenant que le Magic Keyboard de première génération est «fonctionnellement compatible» avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces, mais il peut ne pas «s’adapter précisément lorsqu’il est fermé».

Le nouvel iPad Pro est 0,5 mm plus épais que son prédécesseur en raison de la nouvelle technologie d’affichage mini-LED. Comme l’explique Apple, cette différence d’épaisseur est ce qui fait que l’iPad Pro 12,9 pouces ne s’intègre pas parfaitement dans l’ancien Magic Keyboard. La société met également en garde contre le fait que les protecteurs d’écran pourraient affecter davantage l’ajustement.

Indépendamment des légères différences de dimensions, cependant, Apple écrit dans le document d’assistance que le Magic Keyboard original sera «fonctionnellement compatible» avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces.

La première génération du Magic Keyboard (A1998) est fonctionnellement compatible avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) avec écran Liquid Retina XDR. En raison des dimensions légèrement plus épaisses de ce nouvel iPad Pro, il est possible que le Magic Keyboard ne s’adapte pas précisément lorsqu’il est fermé, en particulier lorsque des protecteurs d’écran sont appliqués.

Cela vient après que des rapports antérieurs aient suggéré que le Magic Keyboard 12,9 pouces de première génération, numéro de modèle A1998, ne fonctionnerait pas avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces de 5e génération. On avait émis l’hypothèse que les deux pourraient être fonctionnellement compatibles malgré les problèmes d’ajustement potentiels, et le document d’assistance d’Apple fournit cette confirmation.

Les dimensions du nouveau Magic Keyboard 11 pouces sont inchangées, il fonctionne donc comme prévu avec le Magic Keyboard original.

Les nouveaux modèles iPad Pro et le nouveau Magic Keyboard seront mis en vente demain matin à 5 h PT / 8 h HE. Le nouveau Magic Keyboard sera disponible en blanc pour la première fois, pour les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. Envisagez-vous de commander? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Merci Chris!

