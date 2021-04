Apple dit que les AirTags ne sont pas conçus pour suivre vos enfants ou vos animaux de compagnie – .

Apple a dévoilé mardi un tout nouveau produit lors de son événement de presse «Spring Loaded»: les trackers AirTag qui ont fui il y a plus d’un an. Le gadget est similaire à ce qui est disponible chez Tile et Chipolo, deux entreprises qui ont leurs propres trackers connectés à un smartphone. Mais l’AirTag présente deux avantages significatifs par rapport à ses concurrents. Il est construit avec de solides protections de confidentialité en place pour empêcher l’interception et les abus de données, et – surtout – il s’appuie sur environ un milliard d’appareils Apple, la plupart d’entre eux des iPhones, pour localiser des objets n’importe où sur terre.

Les AirTags peuvent être utilisés avec n’importe quel objet que vous souhaitez suivre, y compris les porte-clés, les sacs, les vélos ou tout ce que vous souhaitez trouver s’il disparaît. Mais ils ne sont pas conçus pour suivre les animaux de compagnie ou les enfants, souligne Apple.

Apple a expliqué à Fast Company comment il avait conçu l’AirTag pour qu’il soit privé et à l’épreuve des harceleurs.

Les AirTags fonctionnent en envoyant un ping Bluetooth aux appareils Apple à proximité, comme un iPhone passant par un jeu de clés perdu avec un AirTag attaché. L’échange de données est crypté de bout en bout, ce qui permet à cet iPhone d’informer le propriétaire de l’AirTag de l’emplacement des clés. Le propriétaire ne saura pas qui a trouvé le traqueur, et personne d’autre non plus. C’est ainsi qu’AirTag fonctionne dans la nature. Le problème évident ici est qu’en l’absence d’iPhone, l’AirTag ne peut pas transmettre sa localisation et l’objet reste perdu.

Si quelqu’un trouve un objet perdu avec un AirTag dessus, par exemple un sac, il pourrait simplement abandonner le traqueur ou retirer la batterie. Pourtant, le propriétaire d’AirTag aurait au moins le dernier emplacement connu sur la carte dans Localiser. Il est important de noter que tous les AirTags sont verrouillés sur l’identifiant Apple qui les a associés, de sorte qu’un voleur ne peut pas effacer cette connexion et voler le traqueur et l’objet.

Les AirTags mal placés, comme ceux qu’un harceleur pourrait cacher dans les effets personnels d’une victime sans méfiance, émettront un son après trois jours de séparation de leur propriétaire. Cela informera la victime de la présence d’un AirTag. Si la victime utilise un iPhone, elle détectera le traqueur étranger avant que le carillon ne se déclenche, pointant l’AirTag vers le propriétaire. Quel que soit le téléphone de la victime, elle pourra découvrir le traqueur et le désactiver.

Ce sont des fonctionnalités AirTag essentielles à connaître pour mieux comprendre la position d’Apple sur l’utilisation des AirTags avec les animaux domestiques et les enfants. Kaiann Drance, vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone chez Apple, a déclaré à Fast Company que les montres Apple seraient meilleures pour garder un œil sur vos enfants qu’un tracker AirTag:

Quand j’ai interrogé Drance sur les parents utilisant des AirTags pour suivre leurs jeunes enfants (comme lors d’une sortie dans un parc d’attractions) ou leurs animaux de compagnie (nous savons que vous préparez quelque chose de louche, Fluffy), elle a rapidement souligné que la société avait conçu l’AirTag. pour suivre des objets, pas des personnes ou des animaux. Si les parents souhaitent suivre en toute sécurité leurs jeunes enfants, elle suggère qu’une Apple Watch avec configuration familiale pourrait être un meilleur choix.

L’exécutif d’Apple a été plus indulgent à propos des animaux de compagnie, mais a précisé que les animaux de compagnie devront être à portée d’un appareil Localiser mon appareil pour apparaître sur une carte. «Si les gens font cela, ils doivent simplement s’assurer que leur animal de compagnie en mouvement se trouve à portée d’un appareil du réseau Find My», a déclaré Drance.

