Apple dit que les travailleurs retourneront progressivement à l’usine de Foxconn Chennai

L’usine a été fermée le mois dernier après un incident d’intoxication alimentaire qui a touché plus de 200 travailleuses et la protestation conséquente des travailleurs contre les conditions de vie insalubres.

Apple a annoncé lundi que les travailleurs de l’usine Foxconn de son entreprise de fabrication sous-traitante à Sriperumbudur, près de Chennai, reprendraient progressivement le travail. Les opérations reprendront étape par étape dans l’usine au fur et à mesure que les auberges et les dortoirs se préparent et sont certifiés conformément aux exigences locales stipulées par le gouvernement et les audits d’Apple.

Un porte-parole d’Apple a déclaré : « Au cours des dernières semaines, les équipes d’Apple, ainsi que des auditeurs indépendants, ont travaillé avec Foxconn pour garantir la mise en œuvre d’un ensemble complet de mesures correctives dans les hébergements et les salles à manger hors site de Sriperumbudur. Les travailleurs commenceront à revenir progressivement dès que nous serons certains que nos normes sont respectées dans chaque dortoir et salle à manger. »

Le porte-parole a déclaré que l’établissement de Sriperumbudur restait en probation et qu’Apple continuerait de surveiller les conditions de très près.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a déclaré vendredi à l’Assemblée que l’usine de Foxconn reprendrait ses activités le 12 janvier, avec initialement 500 travailleurs. L’usine compte plus de 15 000 travailleurs. Foxconn a fabriqué l’iPhone 12 et testé la production de l’iPhone 13 dans l’usine.

Des sources ont déclaré à FE que Foxconn reprendrait ses activités avec peu de travailleurs au départ et en apporterait davantage de manière progressive une fois la mise à niveau des dortoirs terminée.

Bien qu’Apple et Foxconn n’aient pas révélé la date exacte de la reprise, des sources ont déclaré que Foxconn travaillait sur une série d’améliorations dans les dortoirs hors site. Un système de suivi rigoureux est également mis en place.

À la suite de l’incident d’intoxication alimentaire, le gouvernement du Tamil Nadu était également intervenu, chargeant le département du travail de garantir la qualité du niveau de vie.

Apple avait mis l’usine en probation alors qu’une évaluation révélait des conditions de vie insalubres. Il avait annoncé qu’il veillerait à ce que des normes strictes soient respectées avant la réouverture de l’unité.

« Nous tenons nos fournisseurs responsables des normes les plus élevées de l’industrie et effectuons régulièrement des évaluations pour garantir la conformité. Suite aux récentes préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les conditions d’hébergement à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des auditeurs indépendants pour entreprendre des évaluations détaillées supplémentaires. Nous avons constaté que certains dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir qu’un ensemble complet de mesures correctives est rapidement mis en œuvre », avait déclaré un porte-parole d’Apple plus tôt.

