Apple dit que Notch est un « moyen intelligent » de donner aux utilisateurs plus d’espace pour le contenu sur les nouveaux MacBook Pro

L’encoche sur le MacBook Pro nouvellement redessiné offre un « moyen intelligent » de donner aux utilisateurs plus d’espace pour leur contenu et a permis à Apple d’affiner les lunettes et de fournir plus d’espace d’écran aux clients, a déclaré un responsable d’Apple lors d’une récente interview avec les médias. .



L’inclusion d’une encoche sur les MacBook Pro entièrement repensés a été une surprise et a été l’une des rares rumeurs de dernière minute à avoir fait surface avant l’événement « Unleashed » d’Apple la semaine dernière. Comme prévu, certains utilisateurs de médias sociaux ont critiqué le choix de conception d’Apple pour avoir ajouté une encoche à l’écran.

Abordant la décision de l’entreprise, Shruti Haldea, responsable de la gamme de produits Mac et l’un des présentateurs de l’événement Apple de la semaine dernière, a déclaré lors d’une interview sur le podcast Same Brain que l’encoche offre une solution « intelligente » au Mac car elle fournit utilisateurs plus de place pour leur contenu.

Ce que nous avons fait, c’est que nous avons en fait rendu l’écran plus grand. Comme sur l’ordinateur portable de 16 pouces, vous avez toujours une zone active de 16,0 sur la diagonale dans cette fenêtre de 16:10 pouces, et nous avons simplement agrandi l’affichage à partir de là et placé la barre de menu là-haut. Nous l’avons juste déplacé vers le haut et à l’écart. C’est donc un moyen très intelligent de vous donner plus d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez cette fenêtre 16:10, et ça a l’air génial. C’est sans couture.

Par rapport aux versions précédentes de la conception du MacBook Pro, les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces présentent des cadres nettement plus petits. Apple affirme que les cadres sont 24% plus fins que la génération précédente sur les côtés gauche et droit de l’écran, mesurant seulement 3,5 mm. Sur le dessus, grâce à l’encoche, la lunette est 60% plus fine, mesurant également à 3,5 mm.

Bien que l’encoche soit perceptible au début, Apple parie sur certaines fonctionnalités du logiciel macOS, y compris le mode sombre, pour aider à minimiser son influence sur certains utilisateurs au quotidien. Par exemple, lorsque les applications macOS sont en mode plein écran, le système ajoute une bordure noire en haut de l’écran, masquant l’encoche sans interférer avec le contenu d’un utilisateur. Les développeurs peuvent choisir d’afficher le contenu de leur application de chaque côté de l’encoche.

L’encoche est un aspect d’une pléthore de changements que les nouveaux MacBook Pro incluent. Les nouveaux ordinateurs portables disposent d’un châssis entièrement repensé, de ports supplémentaires tels que HDMI, d’un emplacement pour carte SD, MagSafe, d’un écran mini-LED avec ProMotion et des puces M1 Pro ou ‌M1‌ Max, les premières puces de silicium Apple conçues pour les consommateurs professionnels. .

Les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont devenus disponibles en pré-commande la semaine dernière et commenceront à arriver chez les clients le mardi 26 octobre. Les deux tailles peuvent être configurées avec les puces ‌M1‌ Pro ou ‌M1‌ Max, offrant aux utilisateurs des performances substantielles. gains par rapport à la puce de silicium Apple ‌M1‌. Apprenez-en plus sur les nouveaux MacBook Pro à l’aide de notre résumé détaillé.