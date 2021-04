Apple dit que seules certaines couleurs de l’iMac M1 seront disponibles à l’achat dans les Apple Store

Apple a publié aujourd’hui un communiqué de presse rappelant aux clients les précommandes d’iPad Pro, d’Apple TV et d’iMac M1 à partir de demain. Le communiqué de presse comprend également une information intéressante selon laquelle les sept couleurs de l’iMac ne seront pas toutes disponibles à l’achat ou à l’essai dans les Apple Store.

Comme l’a repéré pour la première fois par 512 pixels, Apple indique que seules les couleurs iMac vertes, roses, bleues et argentées seront disponibles à l’achat dans les magasins Apple Store. Si vous voulez l’iMac orange, jaune ou violet, vous devrez commander directement sur la boutique en ligne d’Apple.

Apple écrit:

Doté d’un design époustouflant dans un spectre de couleurs vives, de la puce M1 révolutionnaire et d’un brillant écran Retina 4,5K, le nouvel iMac est beaucoup plus compact et s’intègre facilement dans encore plus d’endroits, transformant n’importe quel espace en tout ce dont les utilisateurs ont besoin. Les configurations iMac en vert, rose, bleu et argent seront disponibles à l’achat directement sur apple.com et dans les magasins Apple Store, et les sept couleurs seront disponibles sur apple.com.