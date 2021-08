Apple dit que SharePlay ne sera pas inclus dans la version initiale d’iOS 15 cet automne

Apple a pris la décision de retarder le lancement de sa nouvelle fonctionnalité SharePlay dans iOS 15. La nouvelle fonctionnalité sera disponible dans une mise à jour ultérieure d’iOS 15, selon Apple, et ne sera pas incluse dans la version publique initiale d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey.

Pour permettre aux développeurs de continuer à tester l’intégration de SharePlay avec leurs applications dans iOS 15, Apple publie un nouveau profil de développement SharePlay. Apple explique :

SharePlay a été désactivé pour une utilisation dans les versions bêta 6 pour développeurs d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15, et sera désactivé dans la prochaine version bêta 6 de macOS Monterey. SharePlay sera également désactivé pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera réactivé dans les futures versions bêta des développeurs et sera lancé au public dans les mises à jour logicielles plus tard cet automne. Votre équipe peut continuer à développer la prise en charge de SharePlay pour vos applications en installant ce profil de développement.

Nous sommes ravis du grand enthousiasme que nous avons constaté de la part de la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu’ils puissent découvrir vos applications avec leurs amis et leur famille d’une toute nouvelle manière.

Nous apprécions le nombre d’équipes qui ont travaillé dur pour créer des expériences SharePlay et pour garantir qu’il n’y ait pas d’interruption dans votre développement, nous avons fourni un profil de développement SharePlay qui permettra la création et la réception réussies de GroupSessions via l’API Group Activities.

Si votre équipe prévoit de soumettre une mise à jour de votre application pour la version initiale de ces plates-formes, veuillez supprimer le droit GroupActivities. Nous vous fournirons des conseils lorsque SharePlay sera réactivé dans une future version bêta du développeur, auquel cas nous vous encourageons à inclure le droit GroupActivities dans votre code.