Apple dit qu’il autorisera les réparations d’écran iPhone 13 par des tiers après tout

Lorsque l’iPhone 13 est sorti pour la première fois en septembre, les ateliers de réparation ont rapidement remarqué que si vous remplaciez l’écran, Face ID cesserait de fonctionner. Maintenant, Apple revient sur cette décision de limiter les réparations d’écran de l’iPhone 13, selon un nouveau rapport de The Verge.

Comme iFixit l’a détaillé en détail la semaine dernière, cette modification du processus de réparation de l’iPhone 13 signifiait que les ateliers de réparation devaient déplacer une minuscule puce de contrôle de l’écran d’origine vers le nouvel écran afin de conserver la prise en charge de Face ID. À l’époque, iFixit expliquait que ce changement rendait « l’une des réparations de téléphone les plus courantes » qui pouvait autrefois être effectuée avec des « outils à main » impossible pour de nombreux ateliers de réparation tiers et indépendants.

À la suite d’un contrecoup, Apple aurait déclaré à The Verge qu’il prévoyait de déployer une mise à jour logicielle qui « ne vous oblige pas à transférer le microcontrôleur pour que Face ID continue de fonctionner après un échange d’écran ».

