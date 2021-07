Apple dit qu’il devra peut-être arrêter complètement de vendre des iPhones au Royaume-Uni

Apple n’est pas étranger aux batailles juridiques, mais le dernier combat pourrait être l’un des plus dramatiques de tous les temps. Apple a menacé de quitter le marché britannique s’il devait payer des frais « commercialement inacceptables » pour violation présumée de brevet. Optis Cellular Technology détient plusieurs brevets sans fil et poursuit régulièrement les entreprises qui enfreignent ces brevets. Optis avait précédemment remporté 506 millions de dollars d’Apple aux États-Unis, mais en appel, un juge fédéral a annulé la décision. Dans le dernier procès en matière de brevet d’Optis, Apple doit payer 7 milliards de dollars.

This is Money rapporte qu’Optis a intenté une action en justice lorsque Apple a refusé de payer des frais de licence pour l’utilisation de la technologie de smartphone “standardisée” dans ses produits. En juin, un juge de la Haute Cour a statué qu’Apple avait enfreint deux brevets Optis qui aident les iPhones à se connecter aux réseaux 3G et 4G. En 2022, Apple fait face à un procès pour décider combien il doit payer à Optis pour avoir enfreint ses brevets.

Un juge britannique réagit au procès pour brevet d’Apple

Monsieur le juge Meade est le juge de la Haute Cour en charge de la propriété intellectuelle. En janvier, il a déclaré à Apple lors d’une audience qu’il « pourrait être déçu » par le taux fixé par le tribunal. Apple, à son tour, a menacé de quitter complètement la région, libérant ainsi l’entreprise de l’amende.

Le juge était plutôt dubitatif quant à la probabilité qu’Apple quitte complètement le Royaume-Uni : « Il n’y a aucune preuve qu’Apple va vraiment dire non [to paying the rate set by the judge], y a-t-il? Il n’y a aucune preuve qu’il soit même possible qu’Apple quitte le marché britannique ? »

C’est la réponse de l’avocate d’Apple, Marie Demetriou : « Je ne suis pas sûre que ce soit juste… La position d’Apple est qu’elle devrait en effet pouvoir réfléchir aux conditions et décider si commercialement il est juste de les accepter ou de quitter le marché britannique. Il peut y avoir des conditions fixées par le tribunal qui sont tout simplement inacceptables sur le plan commercial. »

Si Apple refuse de payer l’amende, la Haute Cour pourrait lui interdire de vendre des iPhones au Royaume-Uni. Pendant ce temps, Apple menace d’arrêter de vendre ses produits au Royaume-Uni suite au procès en matière de brevet. De nombreux experts ont déclaré que c’était le danger de permettre aux trolls des brevets d’extorquer de l’argent aux entreprises en stockant des brevets. Ces entreprises amassent des trésors de brevets qu’elles n’ont jamais l’intention d’appliquer à des produits commerciaux. L’intention, bien sûr, est uniquement de poursuivre en justice d’autres entreprises comme Apple qui proposent effectivement des produits et services. Jusqu’à ce que le système change, cependant, des cas comme celui-ci continueront de se produire encore et encore.

