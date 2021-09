Apple dit qu’il mettra à jour l’iPhone 13 avec une option pour désactiver la commutation automatique de la macrophotographie

in

Les critiques de l’iPhone 13 sont arrivées et, comme d’habitude, elles nous donnent de nouvelles informations sur la dernière version d’Apple. Par exemple, pour l’instant, il n’est pas possible de désactiver la macrophotographie à l’approche d’un sujet avec l’appareil photo de l’iPhone 13.

Lors de l’événement “California Streaming”, Apple a présenté l’iPhone 13 avec cette nouvelle fonctionnalité appelée macrophotographie. Voici comment l’entreprise le décrit :

Avec son objectif redessiné et son puissant système de mise au point automatique, la nouvelle caméra Ultra Wide peut faire la mise au point à seulement 2 cm, ce qui rend les moindres détails épiques. Transformez une feuille en art abstrait. Capturez le duvet d’une chenille. Agrandir une goutte de rosée. La beauté de minuscule vous attend.

Apple explique également que vous pouvez également filmer des vidéos macro :

Les macros fixes ne sont qu’un début. Vous pouvez également filmer des vidéos macro, y compris au ralenti et en accéléré. Préparez-vous à être hypnotisé.

Le problème est que si vous voulez juste vous approcher d’un sujet avec votre iPhone 13 mais que vous ne voulez pas activer la macrophotographie, ce n’est pas possible pour le moment. Il a été repéré lors de l’examen d’INPUT et Apple a fourni un commentaire à ce sujet :

Le fait qu’il existe un paramètre « Verrouiller la caméra » dans la section Appareil photo de l’application Paramètres, qui désactive le basculement automatique de la caméra pour l’enregistrement vidéo, est une preuve suffisante qu’Apple sait que les gens ne le voudront pas. À ma grande déception, il n’y a pas de réglage pour désactiver la commutation de l’appareil photo pour les photos fixes. Pas encore du moins. Lorsque j’ai appuyé sur Apple pour la première fois et que je les ai informés du changement de caméra choquant, on m’a dit que c’était ainsi que le système de caméra fonctionnait. À la veille de cet examen, Apple a changé de cap et a annoncé qu’il publierait une mise à jour logicielle pour permettre aux utilisateurs de désactiver le changement de caméra. Selon Apple : Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo.

Alors que les critiques ont fait l’éloge des nouveaux appareils photo de l’iPhone 13 et de l’amélioration de la durée de vie de la batterie, il reste encore quelques points à régler. Par exemple, l’enregistrement ProRes ne sera disponible que dans une mise à jour ultérieure – comme la possibilité de désactiver le changement automatique de caméra lors de la prise de vue à courte distance – et le mode cinématique n’est apparemment pas aussi impressionnant en basse lumière.

Même si, l’iPhone 13 sera lancé ce vendredi aux États-Unis et dans d’autres marchés et arrivera dans plus de pays dans les semaines à venir.

Recevez-vous le nouvel iPhone ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Comme je l’ai mentionné dans ma vidéo, le mode macro des iPhones est excellent, mais vous ne pouvez pas le désactiver manuellement. Apple m’a dit “Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo” pic.twitter.com/n94WA5gdaj – Marques Brownlee (@MKBHD) 21 septembre 2021

