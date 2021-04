Apple dit qu’il n’a pas l’intention de fusionner Mac et iPad – .

Le nouvel iPad Pro qu’Apple a dévoilé mardi fonctionne sur la même puce M1 puissante qui est emballée dans le cadre inférieur de l’iMac 24 pouces, un appareil qui a également été présenté lors du salon. Le M1 alimente trois autres Mac, le Mac mini de bureau et les ordinateurs portables MacBook Pro et Air 13 pouces lancés en novembre dernier lors de l’introduction du système sur puce M1.

Depuis des années, certains fans d’Apple espéraient qu’Apple fusionnerait les produits Mac et iPad pour offrir une expérience informatique uniquement disponible sur Windows. Mais Apple a continué à nier son intention d’unifier macOS et iOS pour ses tablettes et ses ordinateurs à chaque fois que ces spéculations se présentaient. Et chaque année, l’iPad ressemblait de plus en plus à un excellent remplacement de MacBook, ce qui incitait de plus en plus de spéculations sur le fait que les deux appareils étaient sur une voie convergente. L’iPad Pro 2021 est aussi rapide que le MacBook et l’iMac en ce moment. Mais Apple a précisé, une fois de plus, qu’il n’avait pas l’intention de fusionner le Mac et l’iPad.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’iPad et le MacBook se ressemblent plus qu’ils ne l’ont jamais été. L’année dernière, Apple a publié macOS Big Sur, qui apporte une refonte de conception massive qui donne au Mac l’apparence de l’iPhone et de l’iPad en ce qui concerne l’expérience utilisateur. Il est maintenant plus facile que jamais d’obtenir un Mac si vous êtes un utilisateur Windows avec un iPhone. Tout vous semblera familier et facile à habituer car l’interface utilisateur ressemble beaucoup à iOS. Mais macOS reste tout aussi puissant qu’avant, offrant le type de multitâche qu’iOS et iPadOS ne peuvent pas offrir.

Spécifications et fonctionnalités de l’iPad Pro (2021) annoncées lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

Ajoutez le SoC M1 à l’image et l’iPad Pro 12,9 pouces devient presque le même appareil que le MacBook Pro ou Air 13 pouces. Si l’avantage du Mac par rapport à l’iPad est clair, les capacités logicielles de l’iPad présentent plusieurs avantages matériels par rapport aux nouveaux MacBook. La nouvelle tablette comprend une meilleure caméra frontale, un écran mini-LED supérieur, une connectivité 5G intégrée en option et un écran tactile qui fonctionne avec un stylet.

Les acheteurs qui souhaitent les deux expériences doivent acheter deux appareils différents. Il n’y a aucun moyen de fusionner ces expériences en exécutant, par exemple, macOS sur l’iPad Pro.

Greg Joswiak et John Ternus, exécutifs d’Apple, ont parlé à The Independent du nouvel iPad Pro, insistant sur le fait que la société n’a pas l’intention d’unifier les deux appareils. Au lieu de cela, Apple cherche à créer les meilleurs produits possibles qu’elle puisse fabriquer dans chaque catégorie, et c’est à l’acheteur de choisir.

«Il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment raconter à propos de l’iPad et du Mac», a expliqué Joswiak. «D’une part, les gens disent qu’ils sont en conflit les uns avec les autres. Que quelqu’un doit décider s’il veut un Mac ou s’il veut un iPad. Ou les gens disent que nous les fusionnons en une seule: qu’il y a vraiment cette grande conspiration que nous avons, pour éliminer les deux catégories et en faire une.

«Et la réalité n’est pas non plus vraie. Nous sommes très fiers du fait que nous travaillons vraiment, vraiment dur pour créer les meilleurs produits dans leur catégorie respective. »

“Les clients sont d’accord avec nous, n’est-ce pas?” Le chef du marketing d’Apple a ajouté, expliquant que l’iPad Pro faisait partie d’une catégorie de produits meilleure que les tablettes ordinaires. «Nous avons la plus grande satisfaction client, encore une fois pour chacun de ces produits dans leur catégorie.»

«Et ils votent avec leur portefeuille, non? Ces deux catégories se sont développées, mais l’iPad et le Mac ont largement dépassé leur catégorie. Et c’est donc notre stratégie: créer le meilleur produit des deux. »

Ternus note également qu’il y a une autre partie du récit qui est «très fausse».

«Nous ne pensons pas bien, nous allons limiter ce que cet appareil peut faire parce que nous ne voulons pas marcher sur les orteils de cela [other] un ou quelque chose comme ça », dit-il. «Nous nous efforçons de créer le meilleur Mac possible; nous nous efforçons de créer le meilleur iPad possible. Et les gens choisissent. »

«Beaucoup de gens ont dirigé les deux. Et ils ont des flux de travail qui couvrent les deux – certaines personnes, pour une tâche particulière, préfèrent l’une par rapport à l’autre », a ajouté Ternus. «Mais nous allons continuer à les améliorer. Et nous n’allons pas nous laisser prendre tous, vous savez, les théories autour de la fusion ou quoi que ce soit de ce genre.

Joz a reconnu que le nouvel iPad Pro avait une marge de manœuvre supplémentaire en ce qui concerne ce qu’il peut faire. La tablette est plus puissante que nécessaire. Mais cette puissance supplémentaire sera utilisée par les développeurs. Le prochain iPadOS pourrait également profiter de cette puissance supplémentaire, mais ce n’est que de la spéculation. L’exécutif d’Apple ne dirait pas ce qui arrivera à l’iPad Pro en termes de logiciel.

L’interview complète de The Independent est disponible sur ce lien.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.