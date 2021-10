Le train de battage médiatique Apple Polishing Cloth se poursuit aujourd’hui. Cette fois, le New York Times a publié une nouvelle histoire en profondeur sur la demande du chiffon de nettoyage d’écran d’Apple à 19 $, citant un responsable anonyme d’Apple disant que la société n’était apparemment « pas surprise » par la demande.

Si vous vous rendez aujourd’hui sur l’Apple Store Online pour acheter un chiffon à polir, Apple cite des estimations de livraison de 10 à 12 semaines. La société indique également que le chiffon de polissage est « actuellement indisponible » dans ses magasins de détail, signalant que l’approvisionnement en magasin n’est pas disponible.

Malgré des retards de plus de 12 semaines, cependant, un responsable anonyme d’Apple a déclaré au New York Times que la société n’était « pas surprise » par la forte demande pour l’accessoire à 19 $ qui est « très efficace » dans son travail :

Un responsable d’Apple a déclaré dans une interview, à condition que le New York Times ne la cite pas et ne l’identifie pas, que la société n’était pas surprise par la demande pour le chiffon de polissage. Le responsable a déclaré que le tissu était très efficace et avait été conçu pour être spécial, y compris une couleur gris clair personnalisée. Apple a déclaré que le tissu était fait d’une microfibre non tissée, mais a refusé d’élaborer.