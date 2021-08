Apple divisera par deux sa part d’achats intégrés pour les éditeurs qui participent également à Apple News

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative qui permettra aux fabricants d’applications de journaux et de magazines de conserver une plus grande partie de leurs revenus d’abonnement lorsqu’ils participent au programme.

Le programme de partenariat Apple News signifie que si un éditeur a une présence significative dans l’application Apple News, y compris en adoptant le format Apple News personnalisé d’Apple pour générer des articles, cet éditeur bénéficiera d’une remise sur la commission sur les abonnements souscrits dans son iPhone natif. et application iPad.

Ce programme représente une réduction de moitié de la commission standard de 30 % pour les achats intégrés et signifie que les applications d’actualités participantes collecteront 85 % des revenus des abonnements intégrés dès le premier jour.

Apple offre déjà à tous les développeurs la possibilité de percevoir 85 % de commission sur les abonnements, pour les abonnements qui durent plus d’un an. La commission est également fixée à 85% pour les applications éligibles au programme Small Business, qui génèrent moins d’un million de dollars de revenus annuels.

Pour être admissible au programme, un éditeur doit maintenir une présence « solide » d’Apple News en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cela inclut l’adoption du format propriétaire Apple News, qui permet un formatage plus riche du contenu. Pour plus de clarté, cela n’a aucun rapport avec Apple News+, qui regroupe 300 magazines et journaux pour un abonnement de 9,99 $/mois.

L’application correspondante de l’éditeur dans l’App Store doit être principalement destinée à fournir du contenu d’actualité « professionnel » et doit permettre les achats via le système d’abonnement à renouvellement automatique de l’App Store.

À un niveau élevé, le programme de partenariat d’actualités est similaire aux termes du programme de partenariat vidéo, qui a été créé l’année dernière. Cependant, dans ce dernier cas, les applications vidéo premium sont autorisées à utiliser leurs propres méthodes de paiement existantes enregistrées. Pour les nouvelles, il semble qu’Apple exige toujours l’utilisation unilatérale de l’achat intégré.

Cependant, tout éditeur d’Apple News est autorisé à vendre sa propre publicité et il conserve 100% des bénéfices.

Les développeurs intéressés peuvent s’inscrire pour rejoindre le programme ici.

