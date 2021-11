Apple doit changer d’avis s’il veut concurrencer les sociétés de jeux

Malgré ses tentatives, Apple n’a jamais été connue en tant que société de jeux, même si elle possède l’une des plateformes de jeux mobiles les plus populaires au monde avec iOS. S’il n’est pas impossible pour Apple de rivaliser avec les grands noms du marché des jeux, l’entreprise doit changer d’avis si elle veut séduire les joueurs.

Suite à l’annonce de ses résultats fiscaux du quatrième trimestre 2021 la semaine dernière, Apple a déclaré dans un dossier réglementaire que ses appareils étaient en concurrence avec PlayStation, Nintendo et Xbox en tant que plates-formes de jeux. La société estime également que le succès des plates-formes Apple dépend de la perception par les développeurs de l’avantage de créer du contenu pour les produits Apple par rapport aux concurrents.

En fait, Apple est en concurrence avec les sociétés de jeux. Après tout, certains utilisateurs préfèrent jouer à des jeux sur leur iPhone ou leur iPad, et l’App Store propose de nombreux titres populaires qui rapportent également des milliards de dollars chaque trimestre. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir si Apple veut vraiment rivaliser avec de vraies consoles comme PlayStation ou Xbox.

À l’heure actuelle, Apple a essentiellement une forte présence dans les jeux mobiles, mais les plates-formes d’Apple ne peuvent pas rivaliser en ce qui concerne les jeux A-triple. Apple a essayé d’accroître sa présence sur le marché des jeux avec Apple Arcade, mais encore une fois, il s’agit d’un service presque entièrement axé sur les jeux mobiles plutôt que sur les jeux au niveau de la console.

Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, le problème est loin d’être matériel. Surtout parce qu’Apple possède désormais l’un des ordinateurs portables les plus puissants de tous avec le nouveau MacBook Pro, et nous savons tous que les derniers iPhones et iPads sont équipés de puces super puissantes.

Ce dont Apple a besoin, c’est de rendre son écosystème plus convivial pour les développeurs de jeux. Si l’on remonte il y a quelques années au lancement de l’Apple TV de 4e génération avec l’App Store, les développeurs devaient créer des applications tvOS compatibles avec la télécommande Siri. Cela a conduit plusieurs développeurs de jeux à renoncer à proposer des jeux pour tvOS – et maintenant, même si cette règle n’existe plus, Apple a déjà perdu le temps de transformer Apple TV en un concurrent de console.

Il en va de même pour iOS, car la société a des règles strictes sur ce qui peut et ne peut pas être fait par les applications de l’App Store. Les jeux Triple-A sont extrêmement complexes, et en même temps, la plupart des grands développeurs de jeux ne veulent pas faire face aux directives complexes d’Apple ou au redouté processus de révision de l’App Store.

Je pense qu’Apple peut et a le potentiel pour rivaliser sur le marché des consoles de jeux. Cependant, il doit vraiment donner plus de liberté aux développeurs s’il veut que ses produits soient connus comme de véritables plateformes de jeux.

De quoi pensez-vous qu’Apple a besoin pour rivaliser avec des consoles comme PlayStation et Xbox ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :