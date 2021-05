Apple doit donner aux utilisateurs d’Android un moyen de détecter les AirTags locaux pour éviter le harcèlement criminel

Grâce au procès Epic, nous savons qu’Apple ne souhaite pas inclure les utilisateurs d’Android lorsqu’il s’agit de ses propres applications et services. Le verrouillage de l’écosystème est une chose réelle pour toutes les entreprises de technologie, et généralement, c’est juste une question d’inconvénient lorsqu’aucune solution multiplateforme n’existe. Avec l’AirTag, c’est plus. Beaucoup plus.

Un réseau de plus d’un milliard d’utilisateurs signifie que vous en rencontrerez quelques-uns.

Cela est dû à la plus grande fonctionnalité d’AirTag: il utilise le réseau mondial d’appareils iOS pour suivre l’emplacement d’un AirTag, mais uniquement les appareils iOS. Cela a conduit à un réel problème que Wired a récemment résolu: les harceleurs peuvent les utiliser pour suivre des mouvements précis mieux que jamais.

Les AirTags ne sont pas le premier ou le seul appareil de ce type à utiliser un large réseau de clients pour suivre l’emplacement, et bon nombre des meilleurs trackers Bluetooth en utilisent une forme. Tile le fait, par exemple, mais la précision et l’échelle sont très différentes avec l’AirTag. Alors que les produits Tile utilisent Bluetooth pour «parler» à l’application Tile sur votre téléphone, les AirTags diffusent l’emplacement à l’aide de l’UWB d’Apple sur chaque iPhone. Pensez à la fréquence à laquelle vous entrez en contact étroit avec quelqu’un qui utilise l’application Tile. Pensez maintenant à la fréquence à laquelle vous vous approchez de quelqu’un qui utilise un iPhone ou un iPad. Oui.

Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l’EFF, le dit assez brutalement dans l’article de Wired:

L’échec d’Apple à prendre au sérieux la sécurité des personnes qui vivent en dehors de l’écosystème Apple est inexcusable. Il ne suffit pas qu’Apple protège simplement les utilisateurs iOS. Les milliards d’utilisateurs d’Android méritent également d’être protégés contre le harcèlement.

Pour cette raison, un harceleur peut lancer un AirTag dans le coffre de votre voiture, dans la minuscule poche à l’intérieur de votre sac à main ou dans le fond de votre sac d’ordinateur portable au milieu de tous les câbles et de tous les déchets bizarres qui flottent là-bas. Il y a une alerte sonore lorsqu’un AirTag est trop longtemps loin de la «maison», mais il est silencieux et ne se déclenche que tous les trois jours. Cela signifie que si vous vivez avec ou à proximité de la personne qui vous traque, elle est réinitialisée chaque fois que vous rentrez chez vous.

Apple sait que cela allait être un problème et avertit les utilisateurs iOS sur leur téléphone lorsqu’un AirTag se déplace avec vous tant que vous avez un iPhone 6s ou plus récent. C’est une fonctionnalité intéressante qui peut résoudre le problème du harceleur, mais ce n’est pas le cas – cela ne laisse à environ 80% de tous les utilisateurs de smartphones aucun moyen de détecter un AirTag caché, car c’est la partie des personnes qui utilisent un téléphone Android.

À l’heure actuelle, les AirTags peuvent rendre les utilisateurs d’Android moins sûrs. Apple doit résoudre ce problème.

Pour être clair: si vous utilisez un téléphone Android et que je laisse tomber un AirTag dans votre coffre sous le tapis, vous ne saurez jamais que je suis en train de suivre où vous allez. Vous ne l’entendrez jamais, vous n’avez aucun moyen de savoir qu’il est là et vous entrerez en contact avec quelqu’un utilisant un iPhone qui n’a pas pris la peine de se désinscrire de tout le réseau de suivi. Si vous vivez avec le harceleur, l’AirTag ne sonnera jamais, il peut donc être déposé dans votre sac et suivre où vous allez à l’extérieur de votre voiture. C’est un cauchemar absolu en matière de confidentialité et de sécurité.

Heureusement, c’est un cauchemar facile à résoudre: Apple a juste besoin de créer un utilitaire capable d’avertir les utilisateurs d’Android lorsqu’un AirTag se déplace avec eux, comme il le fait pour les utilisateurs iOS. Votre téléphone Android peut déjà communiquer avec un AirTag via NFC, il n’y a donc aucune raison de croire qu’un petit utilitaire qui recherche une demande de connexion Bluetooth spécifique ne peut pas être créé pour Android.

Apple semble réceptif aux critiques, disant à Gizmodo qu’il “pourrait ajuster la logique et le timing de ces fonctionnalités, qui sont réglables en direct, pour continuer à améliorer nos moyens de dissuasion” aux gens qui ont de mauvaises intentions.

Cela dit, une solution Android ne se produira probablement pas à moins qu’il n’y ait plus de tollé public à propos de cette fonctionnalité indésirable (et, pour être honnête, involontaire) de l’AirTag. Apple ne vise pas à activer les harceleurs, et je suis sûr qu’il ne veut pas porter l’œil au beurre noir d’être la société qui rend les utilisateurs d’Android dangereux. Mais en ce moment, c’est exactement ce qui se passe.

Apple ne le veut pas, mais seul Apple peut y remédier.

Le harcèlement et les abus de la part de vos proches sont une chose réelle. Et c’est une chose horrible. Apple doit faire quelque chose pour rendre les choses plus difficiles, pas plus faciles.

