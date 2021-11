Apple doit être arrêté et Google est fou – PDG d’Epic Games

« Apple doit être arrêté », a déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, lors d’une conférence sur les applications en Corée du Sud. Il a également déclaré que Google était « fou » dans la façon dont il gérait les achats d’applications…

Epic Games s’est battu avec Apple au sujet des paiements pour les achats intégrés. Epic a lancé son propre magasin pour contourner la réduction des paiements intégrés à l’application d’Apple, en violation des conditions de l’App Store, et la société de Cupertino a suspendu le compte de développeur de la société. Cela signifiait que Fortnite n’était plus disponible sur iOS.

Epic a remporté une victoire partielle devant le tribunal, lorsque le juge a décidé qu’Apple devait autoriser les développeurs à se connecter à des plateformes de paiement tierces. Cependant, la décision a également constaté que l’App Store n’est pas un monopole, Epic faisant appel de cet aspect. Apple a refusé de laisser Epic revenir sur l’App Store jusqu’à ce que cet appel ait été entendu.

Séparément, à la suite de plaintes de développeurs l’année dernière, la Corée du Sud a adopté une loi qui a également eu le même effet d’obliger Apple (et Google) à autoriser l’utilisation de plateformes de paiement tierces. Apple n’a pas respecté le délai pour révéler son intention de se conformer à la loi.

Bloomberg rapporte que Sweeney a fait référence à cet échec dans des propos tenus lors d’une conférence dans le pays.

Le PDG d’Epic Games Inc., Tim Sweeney, a renouvelé son attaque contre le pouvoir de duopole d’Apple Inc. et de Google d’Alphabet Inc. en tant que plates-formes mobiles dominantes au monde lors d’une conférence à Séoul mardi.

« Apple verrouille un milliard d’utilisateurs dans un magasin et un processeur de paiement », a déclaré Sweeney lors de la conférence mondiale pour l’équité des écosystèmes d’applications mobiles en Corée du Sud, qui abrite la première loi au monde exigeant que les plates-formes mobiles offrent aux utilisateurs un choix de gestionnaires de paiement. « Maintenant, Apple se conforme aux lois étrangères oppressives, qui surveillent les utilisateurs et les privent de leurs droits politiques. Mais Apple ignore les lois adoptées par la démocratie coréenne. Apple doit être arrêté.