Apple doit laisser les applications de rencontres offrir d’autres options de paiement in-app, selon le régulateur néerlandais

Apple doit autoriser les développeurs d’applications de rencontres à proposer des systèmes de paiement non Apple pour les achats intégrés sous peine d’une lourde amende, selon une décision détaillée publiée aujourd’hui par l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM). Le régulateur enquête sur les pratiques de l’App Store de l’entreprise depuis 2019, mais . rapporte qu’il a décidé de se concentrer sur les applications de rencontres après avoir reçu une plainte de Match Group, propriétaires de services de rencontres comme Tinder, Match.com et OkCupid.

Cette décision ne s’applique pas aux autres catégories d’applications, comme les jeux ou les applications de productivité, dans le pays.

« Certains fournisseurs d’applications dépendent de l’App Store d’Apple, et Apple profite de cette dépendance », écrit Martijn Snoep, président du conseil d’administration d’ACM. « Apple a des responsabilités particulières en raison de sa position dominante. C’est pourquoi Apple doit également prendre au sérieux les intérêts des fournisseurs d’applications et définir des conditions raisonnables. »

En plus de permettre aux développeurs d’applications de rencontres de proposer des systèmes de paiement alternatifs, le régulateur néerlandais a déclaré qu’ils devraient également être autorisés à diriger les utilisateurs vers des options de paiement en dehors de l’application. Si l’entreprise ne le fait pas avant le 15 janvier, elle s’expose à une amende de 5 millions d’euros par semaine, jusqu’à un maximum de 50 millions d’euros.

L’ACM dit qu’Apple profite de sa position dominante

Actuellement, les développeurs d’applications doivent utiliser le système d’achat intégré d’Apple, qui permet à l’entreprise de réduire de 15 à 30 % les achats que les clients effectuent dans une application.

Dans une déclaration à The Verge, la porte-parole d’Apple, Marni Goldberg, a déclaré que la société « n’était pas d’accord[s] à l’ordre émis par l’ACM et [has] a déposé un recours. » Elle a poursuivi en disant qu’Apple » n’a pas de position dominante sur le marché de la distribution de logiciels aux Pays-Bas, a investi d’énormes ressources pour aider les développeurs d’applications de rencontres à atteindre les clients et à prospérer sur l’App Store, et a le droit en vertu de la législation européenne et néerlandaise. de facturer aux développeurs de ces applications des frais pour tous les services et technologies qu’Apple leur fournit.

Pourtant, les gouvernements du monde entier scrutent les règles de l’App Store d’Apple. En septembre, la société a annoncé un accord avec un régulateur japonais pour permettre aux « applications de lecture », comme Netflix et Kindle, de diriger les utilisateurs vers des pages d’inscription externes où les clients peuvent fournir des informations de carte de crédit, en contournant le système d’Apple. La Corée du Sud a adopté une loi en août qui permet aux développeurs d’utiliser des systèmes de paiement autres que ceux fournis par les propriétaires de plates-formes et déciderait apparemment de ce que Apple et Google devront faire pour se conformer.

Les États-Unis prévoyaient également d’ouvrir Apple aux systèmes de paiement tiers à la suite de leur bataille juridique avec Epic Games, mais une cour d’appel a suspendu cette décision juste avant qu’elle ne prenne effet, ce qui pourrait prendre des mois à résoudre.