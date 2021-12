Apple doit laisser les applications de rencontres proposer des méthodes de paiement alternatives dans l’App Store, selon le régulateur néerlandais

Apple doit autoriser les applications de rencontres comme Tinder et Match à proposer des méthodes de paiement autres que le système d’achat intégré d’Apple dans l’App Store aux Pays-Bas, sinon elle s’exposera à des amendes, a annoncé aujourd’hui le régulateur néerlandais de la concurrence.



Concrètement, l’Autorité des consommateurs et des marchés (ACM) a déclaré qu’Apple devra payer une pénalité de cinq millions d’euros par semaine, jusqu’à un maximum de 50 millions d’euros, s’il ne se conforme pas à l’ordonnance dans les deux mois. La date limite intervient quelques mois après que l’ACM a statué que la structure de commission in-app de l’App Store était déraisonnable.

« Certains fournisseurs d’applications dépendent de l’App Store d’Apple, et Apple profite de cette dépendance », a déclaré le président d’ACM, Martijn Snoep. « Apple a des responsabilités particulières en raison de sa position dominante. C’est pourquoi Apple doit également prendre au sérieux les intérêts des fournisseurs d’applications et définir des conditions raisonnables. »

L’ACM enquête sur Apple depuis 2019 et, bien que l’enquête ait commencé par déterminer si les pratiques de l’App Store d’Apple constituaient un abus de position dominante sur le marché, elle a ensuite été réduite pour se concentrer sur les applications de rencontres.

L’ACM a partagé un résumé PDF de sa décision avec plus de détails, et MacRumors a contacté Apple pour commenter la question.

Remarque : En raison de la nature politique ou sociale de la discussion concernant ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Actualités politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum ayant au moins 100 messages.

