Apple doit résoudre les problèmes d’AirPlay lors de la connexion de plusieurs HomePod

Apple a une relation étrange avec ses produits audio. Alors que le HomePod original a été abandonné l’année dernière, la société a ajouté de nouvelles couleurs à la mini famille HomePod en octobre et a finalement lancé le support Lossless et Dolby Atmos pour ces produits. Malheureusement, il reste un problème majeur qu’Apple doit résoudre, à savoir la fiabilité d’AirPlay lors de la connexion de plusieurs HomePod.

Je suis l’heureux propriétaire du modèle original depuis trois ans. Bien que j’aie couvert quelques histoires ici à . à propos d’utilisateurs perdant complètement leur haut-parleur intelligent après une mise à jour logicielle ou sans aucune raison, je n’ai jamais eu ce genre de problème. Chance Miller de . a abordé ces problèmes dans son article sur la disparition lente et triste du HomePod d’origine :

(…) Au cours des derniers mois, nous avons vu un nombre croissant de rapports d’unités HomePod défaillant complètement, avec un son dit « popping » désormais tristement célèbre parmi les utilisateurs. Si votre HomePod commence à faire des bruits secs, il est probable qu’il est sur le point de mordre la poussière. Et si (ou quand) votre HomePod d’origine meurt, il n’y a pas d’option de remplacement claire. Vous pourriez penser que vous pouvez vous tourner vers eBay et trouver un haut-parleur intelligent auprès d’un revendeur à un prix raisonnable. Non. Pour un HomePod neuf (et parfois même d’occasion) sur eBay, vous envisagez un prix approximatif de 500 $.

Bien que cela aurait dû m’empêcher d’acheter de nouveaux HomePod, j’ai décidé d’ajouter deux mini HomePod à ma maison, et c’est à ce moment-là que les problèmes de fiabilité d’AirPlay ont commencé à me déranger.

J’utilise principalement la paire de HomePod mini avec l’Apple TV 4K, ce qui signifie qu’ils fonctionnent essentiellement comme ma barre de son. Bien que cette paire soit idéale pour découvrir Apple Originals ou regarder Netflix, j’ai été confronté à trois situations spécifiques :

Parfois, de nulle part, l’un des HomePod mini se déconnecte simplement et je dois les redémarrer tous les deux; Pour une raison inconnue, regarder une vidéo YouTube est très difficile car le son devient saccadé et je dois utiliser les haut-parleurs de mon téléviseur ; Sur 10 essais, au moins huit fois, je n’ai pas pu diffuser une chanson d’Apple Music en utilisant la paire de HomePod mini et le HomePod d’origine.

C’est presque risible car je ne sais plus quoi faire. J’ai essayé de redémarrer les haut-parleurs intelligents, d’approcher la mini paire HomePod avec l’iPhone 13 et d’utiliser l’intégration de la puce U1, mais l’expérience est très peu fiable.

Pour une entreprise qui loue la connexion instantanée des AirPod, c’est tellement étrange à quel point AirPlay peut être peu fiable. Parfois, le Centre de contrôle dit qu’une chanson est en cours de lecture dans l’un des HomePod, mais il n’y a aucun son. Finalement, la section AirPlay indique que tous les HomePod sont jumelés et quelques secondes plus tard, je vois que l’un d’eux est déconnecté.

À partir de maintenant, j’ai pu trouver beaucoup de gens sur Twitter, l’assistance Apple et Reddit avec le même problème. Bien qu’il existe encore quelques solutions de contournement, telles que le redémarrage des HomePods de temps en temps, pourquoi est-il si difficile d’avoir une expérience transparente avec les propres appareils d’Apple, le service de streaming et la technologie sans fil ?

Le fait de rencontrer ces problèmes me donne non seulement envie de trouver une meilleure solution audio, mais aussi qu’Apple les résolve, car l’entreprise a été très lente à améliorer ses produits audio. Par exemple, il est toujours très frustrant de mettre à jour le firmware des AirPods.

Avez-vous déjà rencontré l’un de ces problèmes avec un HomePod ou un autre produit Apple qui repose sur AirPlay ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :