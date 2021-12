Apple domine les expéditions de smartphones 5G, les ventes de HomePod mini augmentent

Une paire de rapports de Strategy Analytics offre de nouveaux détails sur la croissance continue de la gamme d’iPhone 5G ainsi que du HomePod mini. Les dernières données de Strategy Analytics montrent qu’au cours du troisième trimestre, Apple a capturé la plus grande part des expéditions de smartphones 5G, tandis que le HomePod mini a poussé Apple sur le marché des haut-parleurs intelligents.

Quant au HomePod mini, Strategy Analytics explique :

Sur le marché global des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents au deuxième trimestre 2021, le classement est resté inchangé, avec Amazon au n ° 1 suivi de Google, Baidu, Alibaba et Apple, respectivement. L’écart entre les cinq premiers et le reste du marché a continué de se creuser car ces sociétés dominent les gammes de prix d’entrée de gamme (50 $ à 99 $) et ultra-bas (49 $ et moins), avec la montée subite d’Apple alimentée par son HomePod Mini.