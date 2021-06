Apple donne une leçon d’obsolescence à Android avec iOS 15 | La technologie

Qu’un téléphone de 2015 reçoive une année de vie de plus juste au moment où il était sur le point de manquer de support est une très bonne nouvelle pour ses propriétaires.

Les téléphones portables ont une date de fin plus ou moins programmée. Quelle que soit la qualité de ses composants et leur vétusté par rapport aux nouvelles technologies, sans mises à jour du système, ils peuvent devenir un danger pour notre sécurité.

Avec un bon entretien, un smartphone comme celui d’Apple peut durer de nombreuses années et si vous n’avez pas besoin de meilleurs appareils photo, de plus d’espace de stockage ou de meilleures performances pour l’usage que vous lui en donnez, vous pouvez économiser les frais d’avoir à en acheter un nouveau, mais s’il cesse d’avoir du soutien, les choses se compliquent.

Les iPhone 6s et 6s Plus devaient mourir en 2021, leurs propriétaires pourraient continuer à les utiliser mais avec le risque de ne pas recevoir les mises à jour de sécurité du système et être exposé à plus de cyberattaques. Au dernier moment, Apple a décidé de les sauver et de leur donner un an de plus à vivre en permettant votre mise à jour vers iOS 15, la nouvelle version de votre système d’exploitation.

Ce mobile possède Apple Pay, Touch ID et un écran Retina très avancé pour sa génération. De plus, il est désormais réduit à un prix scandaleux.

L’iPhone 5s avait cinq ans lorsqu’il a reçu sa dernière mise à jour majeure vers iOS 12, mais il n’a jamais reçu iOS 13 l’année suivante et donc avec le reste des modèles de l’entreprise. Apple est l’une des marques qui prolonge le plus la durée de vie de ses smartphones avec 5 ans de mises à jour et de support de sécurité, tandis que Google ne propose que 3 ans pour ses Pixels et Samsung propose désormais 4 ans de support, mais seulement 3 ans de mises à jour vers Android. sur leurs portables.

L’iPhone 6s devient ainsi l’un des plus anciens avec ses 6 ans de mise à jour et de support. Ses propriétaires peuvent continuer à lui faire confiance comme avant avec les améliorations qu’Apple a intégrées à iOS 15. La société n’a pas indiqué que c’était la stratégie pour les prochaines années, mais c’est une très bonne publicité pour la marque.

Cependant, cette dernière mise à jour ne signifiera pas la même chose pour un mobile aussi ancien que l’iPhone 6s ou 6s Plus que pour le nouvel iPhone 12. La plupart des nouvelles fonctionnalités ne fonctionneront pas avec le processeur A9 Bionic de ces mobiles : recherche visuelle, texte en direct sur les photos, le mode portrait dans FaceTime et bien plus dépendent de la puce A12 Bionic qui intègrent les plus modernes. Pourtant, c’est une contribution très intéressante à la sécurité et à l’actualité. Voici la liste complète des téléphones qui seront mis à jour avec l’iPhone 6s.

Les mobiles Apple sont généralement l’un des plus chers du marché car ils sont dans la gamme premium et pour sa promesse de qualité et de durabilité, entre autres. Ce changement renforce le message selon lequel l’achat d’un iPhone est un investissement dans l’avenir. De plus, l’entreprise a déclaré ces dernières années sa position en faveur d’une industrie plus durable dans laquelle tant d’appareils sont mis au rebut.

Gone est également une autre entreprise moins connue qui offre 5 ans de support, Fairphone, et dont le slogan principal fait référence à la pérennité de son catalogue. Ils veillent à ce que leurs mobiles soient les plus écologiques du marché En raison de leur durabilité et de la possibilité de remplacer presque n’importe quelle pièce en cas de casse ou si elle devient obsolète, elles permettent même de changer les caméras pour des caméras plus modernes.

L’Union européenne défend également ces techniques qui offrent à l’utilisateur de conserver et de profiter de son modèle le plus longtemps possible, en changeant les composants endommagés ou en recevant plusieurs années de mises à jour.