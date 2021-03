Apple double la sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour éviter les fuites, y compris la collecte de données biométriques

Apple a apporté plusieurs modifications à ses consignes de sécurité d’usine pour aider à prévenir les fuites, selon un nouveau rapport de The Information. Selon les directives mises à jour, les partenaires de fabrication de l’entreprise ne peuvent plus collecter de données biométriques telles que les empreintes digitales ou les scans du visage des employés d’Apple, mais il n’en va pas de même pour les travailleurs d’usine.

The Information dit avoir obtenu un document interne d’Apple décrivant les changements. Un changement est que les partenaires de fabrication avec lesquels Apple travaille, tels que Foxconn et Pegatron, ne sont plus autorisés à collecter des données biométriques auprès des employés d’Apple, mais ils sont toujours libres de collecter ces données auprès de leurs propres employés, même si ces employés fabriquent Apple. des produits.

Les directives apportent également d’autres modifications pour aider à lutter contre les fuites de produits provenant de la chaîne d’approvisionnement. Pour la première fois, Apple demande désormais aux fabricants de vérifier les antécédents criminels de tous les travailleurs. L’entreprise exige également que l’utilisation de caméras de surveillance soit augmentée dans ces installations.

Un autre changement inclut qu’Apple se concentre davantage sur «le mouvement des pièces sensibles dans les usines». Dans le cadre de ce changement, si un composant met «un temps anormalement long à se rendre à sa destination», une alarme de sécurité interne doit être déclenchée.

On dit également qu’Apple procède à des mises à niveau de son système de suivi des pièces et composants dans ces usines:

Apple est en train de mettre à niveau son propre système informatique, qui est installé dans certaines usines, pour déterminer combien de temps les pièces doivent rester dans une station de production avant de passer à une autre. Le système utilise un logiciel Apple propriétaire sur des minis Mac pour collecter et analyser les données de fabrication, selon la personne familière avec les opérations de Wistron en Inde. Ce type de surveillance peut aider Apple à déterminer si les fabricants prennent des raccourcis, ce qu’Apple accuse parfois même ses plus grands partenaires de faire, selon des personnes familiarisées avec les systèmes. Le système peut également empêcher le vol de composants, disent ces gens.

Les nouvelles directives de sécurité d’Apple pour les partenaires de fabrication incluent également des exigences selon lesquelles les gardes aux points de contrôle «conservent des journaux détaillés du mouvement des travailleurs transportant des pièces sensibles d’une zone à l’autre», explique le rapport. Les visiteurs de l’usine doivent également montrer des identifiants gouvernementaux, ce qui n’était pas nécessaire auparavant.

Enfin, les caméras de sécurité doivent désormais capturer les quatre côtés des véhicules de transport, et les vidéos qui «montrent la destruction de prototypes et de pièces défectueuses» doivent désormais être conservées pendant au moins 180 jours.

L’Information note que ces changements sont considérés comme établissant un double standard parmi les travailleurs d’usine et les partenaires, qui estiment qu’Apple sévit essentiellement contre la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans les pays où les lois sur la protection de la vie privée sont plus laxistes. Les employés disent également que les changements – en particulier en ce qui concerne la collecte de données biométriques – interviennent alors qu’Apple redouble d’attention à la confidentialité, mais que les mêmes normes ne sont pas appliquées aux travailleurs de la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport complet de The Information vaut la peine d’être lu.

