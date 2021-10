Apple double ses ambitions HomePod et ramène un ancien ingénieur à la tête de la division logicielle

Apple affirme que le HomePod Mini « offre un son qui remplit la pièce » sans prendre beaucoup de place.

Apple a ramené un ancien ingénieur de sa division HomePod à la tête de l’équipe de développement de logiciels HomePod, renouvelant ses efforts pour faire de la gamme de haut-parleurs intelligents un appareil incontournable.

Bloomberg a rapporté que Afrooz Family mènera la charge de créer un HomePod plus compétitif pour affronter Google et Amazon.

En septembre, Apple a publié la dernière version de sa version logicielle HomePod. Le logiciel mis à niveau a apporté des fonctionnalités indispensables, telles que la possibilité d’utiliser jusqu’à deux haut-parleurs HomePod Mini par défaut avec l’Apple TV 4K. Cependant, sa gamme de haut-parleurs intelligents fait toujours face à une tâche ardue dans sa concurrence avec Amazon et Google. Google et Amazon ont tous deux équipé leurs haut-parleurs d’assistants intelligents.

Family, un ancien ingénieur audio senior chez Apple, a quitté le géant de la technologie basé à Cupertino en 2016 et a cofondé la société audio Syng. L’ancien designer Apple Christopher Stringer était l’autre co-fondateur. Les prouesses de Family en tant qu’ingénieur du son et développeur de logiciels sont devenues évidentes après que le Financial Times l’a qualifié d’« arme secrète de Syng dans un rapport.

L’enceinte connectée Syng Cell Alpha, offrant un son spatial dans un design rappelant le cuirassé Death Star de la franchise Star Wars, est sa plus grande renommée. Cependant, l’expérience Syng s’accompagne également d’un prix élevé de 1 799 $.

Bloomberg a rapporté que Family avait quitté Syng plus tôt en 2021.

Apple a sorti son premier HomePod en 2018, pour le plus grand bonheur des mélomanes. L’appareil a été salué par les critiques et les consommateurs pour sa qualité sonore, mais a été critiqué en raison de son prix élevé. Apple a abandonné le produit en mars. Il a sorti l’année dernière la variante HomePod Mini plus petite et moins chère.

Apple affirme que le HomePod Mini « offre un son qui remplit la pièce » sans prendre beaucoup de place. Maintenant, avec le retour de Family, il semble que l’entreprise souhaite que son «enceinte révolutionnaire avec audio haute fidélité» fasse écho dans tous les foyers.

