Apple écrit une lettre au comité judiciaire de la Chambre disant qu’une proposition de législation antitrust « créerait une course vers le bas pour la protection de la vie privée »

Avant la tenue d’une autre audience sur la législation antitrust par le comité judiciaire de la Chambre plus tard ce matin, Apple a publié sa lettre complète expliquant comment la législation proposée porterait atteinte à la sécurité de l’iPhone et de l’App Store. La lettre est adressée aux présidents Nadler et Cicilline, et aux membres du classement Jordan et Buck et est signée par Timothy Powderly, directeur principal des affaires gouvernementales d’Apple.

Dans la lettre, Apple déclare que les cinq textes de loi antitrust proposés « saperaient la capacité des consommateurs à choisir des produits offrant une confidentialité et une sécurité à la pointe de la technologie ». Apple explique que le Congrès ne devrait pas exiger que les smartphones soient « taille unique » et qu’Apple offre une expérience avec l’iPhone qui est « uniquement adaptée à ceux qui ne veulent pas équilibrer les risques chaque fois qu’ils téléchargent une application ».

L’iPhone est particulièrement adapté à ceux qui ne veulent pas équilibrer les risques chaque fois qu’ils téléchargent une application. Certains clients pourraient vouloir le faire, mais le Congrès ne devrait pas imposer ce modèle à tout le monde. Une législation qui obligerait Apple à autoriser le sideloading empêcherait Apple de continuer à offrir aux consommateurs ce choix plus sûr, réduisant ainsi la concurrence et le bien-être des consommateurs.

Apple poursuit en écrivant que la législation proposée permettrait « aux acteurs criminels de mettre plus facilement en danger les utilisateurs d’iPhone », ce qui survient alors que les cyberattaques sont déjà « en augmentation ».

Avec l’augmentation des cyberattaques, le Congrès devrait envisager des mesures pour augmenter, et non diminuer, la sécurité numérique. Aujourd’hui, si une application collecte subrepticement des données utilisateur, Apple est en mesure de prendre des mesures pour remédier à ce comportement, alors que les propositions actuelles lieraient les mains d’Apple. De plus, les applications téléchargées latéralement peuvent contenir des ransomwares ou inciter les utilisateurs à télécharger de fausses versions d’applications populaires capables de voler les informations de connexion et d’espionner les utilisateurs. Cette législation permettra aux acteurs criminels de mettre plus facilement les utilisateurs d’iPhone en danger.

Apple conclut qu’il est prêt à s’engager avec le comité judiciaire de la Chambre à l’avenir sur une législation potentielle, mais que les « propositions actuelles nuiraient à la vie privée des consommateurs, à la sécurité des appareils et à l’innovation ».

Les législateurs ont présenté cinq projets de loi ciblant Amazon, Apple, Facebook et Google la semaine dernière. Entre autres choses, la législation affecterait considérablement l’App Store et aurait un impact sur la capacité d’Apple à pré-installer des applications sur les iPhones. L’objectif, selon le représentant démocrate David Cicilline, serait de s’assurer que des entreprises comme Apple « n’utilisent pas leur domination du marché pour favoriser leurs propres produits et services ».

