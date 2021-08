Apple Education lance les défis #MadeOniPad

in

Apple Education lance trois défis #MadeOniPad différents pour les enseignants et les étudiants afin de découvrir de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage à l’aide de la tablette Apple. Ce défi de créativité se concentre sur le “Green Screen Challenge”, le “Podcast Challenge” et le “Motion Graphics Challenge”.

Découvrez de nouvelles façons passionnantes d’utiliser l’iPad pour enseigner et apprendre. Créés par des enseignants de la communauté Apple Teacher, chaque défi ci-dessous est conçu pour stimuler la créativité pour vous, vos collègues et vos élèves. Apprenez de nouvelles façons d’améliorer vos leçons en utilisant l’iPad. Partagez ensuite vos créations en utilisant les hashtags #EveryoneCanCreate et #MadeOniPad pour inspirer les autres.

Le défi de l’éducateur distingué Apple Jacob Woolcock consiste à ce que les élèves utilisent des effets d’écran vert dans leurs cours avec l’application iMovie.

Dans Tamara Aragon’s Challenge, les élèves doivent enregistrer leur voix et superposer d’autres sons pour partager ce qui les passionne dans un podcast.

Enfin, le défi de Jason Trinh consiste à utiliser des dessins animés et des formes dans Keynote pour raconter une histoire à l’aide d’Apple Pencil. Chaque défi a une vidéo d’introduction et un lien vers un livre afin que les enseignants et les élèves puissent apprendre les étapes ici.

Apple fait beaucoup d’efforts pour s’assurer que les gens peuvent apprendre en utilisant les produits de l’entreprise, tels que l’iPad. Avec la section « Tout le monde peut créer » de la page Apple Teacher, il existe une collection de guides « conçus pour favoriser l’expression créative de chacun de vos élèves à travers le dessin, la vidéo, la photographie et la musique avec iPad », sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici .

Si vous souhaitez participer à ces trois défis, n’oubliez pas d’utiliser les hashtags #EveryoneCanCreate et #MadeOniPad après avoir terminé votre projet.

