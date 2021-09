Apple efface la confusion de l’iPhone 13 Pro à 120 Hz pour les développeurs

Apple a confirmé que les développeurs peuvent en fait utiliser 120 Hz sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, mais qu’ils doivent activer leurs applications pour utiliser cette fonctionnalité.

Vendredi, certains développeurs ont remarqué que toutes les applications ne profitaient pas du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’iPhone 13 Pro. La fonctionnalité fonctionnerait pour le défilement ou les transitions en plein écran, mais que toutes les autres animations dans les applications tierces étaient plafonnées à 60 Hz.

Ai-je raison de voir que les API UIView.animateWithDuration ne sont pas cadencées à 120 Hz sur l’iPhone 13 ? Sur UIScrollView, les systèmes et Metal, le reste est toujours à 60 Hz? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E – Christian Selig (@ChristianSelig) 24 septembre 2021

Il y avait une solution de contournement assez délicate, mais Apple a maintenant confirmé que les applications peuvent en fait tirer parti de cette fonctionnalité en ajoutant une nouvelle entrée plist à leur application, déclarant qu’elle utilise la fréquence d’images la plus élevée.

Apple a publié une nouvelle documentation expliquant les taux de rafraîchissement ProMotion pour l’iPhone 13 Pro aux développeurs qui indique :

Sur iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, ajoutez la clé suivante à votre fichier Info.plist pour activer la gamme complète de taux de rafraîchissement pour les rappels CADisplayLink et les animations CAAnimation dans votre application : CADisableMinimumFrameDurationOnPhone Votre application doit utiliser cette clé pour accéder à des fréquences d’images plus élevées (supérieures à 60 Hz) qu’elle définit dans l’API d’indice preferFrameRateRange. L’iPad Pro ne nécessite pas cette configuration spéciale.

Le nouvel écran 120 Hz de l’iPhone 13 Pro est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes du meilleur iPhone d’Apple cette année, offrant un défilement, une visualisation et une utilisation plus fluides. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement variable pour la préservation de la batterie et d’un nouvel écran Super Retina XDR beaucoup plus lumineux que l’ancien.

Apple aurait également confirmé qu’il y avait un bogue affectant certaines animations utilisant Core Animation et qu’un correctif dans iOS 15 était en cours.

