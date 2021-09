Apple embauche deux anciens ingénieurs Mercedes pour rejoindre le groupe Special Projects alors que les rumeurs sur les voitures Apple augmentent

Apple a embauché deux anciens ingénieurs de Mercedes pour rejoindre l’entreprise, probablement dans le cadre de ses efforts pour continuer à développer sa main-d’œuvre interne alors que le développement d’une “Apple Car” se poursuit.



Le leader des nouvelles recrues travaillait auparavant chez Mercedes, se concentrant sur la production de masse de véhicules, la direction des véhicules, la dynamique et la gestion de logiciels et de projets. L’employé, qui travaille maintenant comme ingénieur en conception de produits chez Apple dans son “Groupe de projets spéciaux”, a également travaillé auparavant chez Porsche, assumant des responsabilités similaires. Un deuxième ingénieur qui travaillait auparavant chez Mercedes a également récemment été engagé par Apple pour rejoindre l’entreprise, a appris MacRumors.

La « Apple Car », dont le nom de code interne est « Project Titan », est l’un des projets les plus secrets de l’entreprise. Malgré une myriade de rumeurs, l’objectif ultime d’Apple dans l’espace automobile reste flou. Les embauches les plus récentes par Apple rejoignent une liste d’anciens ingénieurs et cadres que le géant de la technologie de Cupertino a recrutés parmi certains des plus grands constructeurs automobiles du monde.

Alors que l’entreprise continue de renforcer sa main-d’œuvre avec les compétences et les talents nécessaires pour produire et développer une voiture, Apple a également connu plusieurs revers. La société a perdu plusieurs cadres supérieurs du « Project Titan » au cours de l’année, ce qui pourrait faire dérailler le calendrier d’une « ‌Apple Car‌ ». Kevin Lynch, bien connu pour son travail sur l’Apple Watch, aide à diriger le “Projet Titan”.

Alors qu’Apple a investi dans ses talents internes au cours des dernières années, il devra également s’appuyer sur des tiers pour l’aider à faire bouger les choses. Apple serait en discussion avec plusieurs fournisseurs, dont son plus important, Foxconn, et des constructeurs automobiles au sujet d’un partenariat. Les pourparlers et les discussions ne se sont jusqu’à présent pas concrétisés par un accord formel.

Foxconn, qui est le producteur de masse de l’iPhone, sera probablement mis à contribution pour jouer un rôle dans la chaîne d’approvisionnement d’une voiture Apple, dans au moins une demi-décennie. L’une des plus récentes embauches d’Apple susmentionnées occupait auparavant des responsabilités dans le calendrier de sortie de la production en série des voitures Mercedes, ce qui pourrait être un atout pour l’entreprise.