Apple embauche le créateur du pilote automatique de Tesla La voiture d’Apple sera-t-elle bientôt disponible ?

11/06/2021 à 22:54 CET

Apple a été incroyablement secret dans ses efforts pour développer une voiture autonome. Cependant, sa dernière décision a été d’embaucher du personnel clé de sa concurrence la plus difficile. Le géant de la technologie aurait embauché Christopher « CJ » Moore, qui est le directeur du logiciel de pilote automatique de Tesla depuis 2019 et qui travaille dans l’entreprise depuis 2014. Bien que Moore n’ait pas encore mis à jour sa page LinkedIn, Bloomberg dit qu’il a également fonctionnera dans le logiciel. Comme Moore, Bowers a travaillé à la tête de l’unité de pilotage automatique de Tesla jusqu’à son départ en 2019.

En mai, Moore était l’un des employés qui ont affirmé qu’Elon Musk avait exagéré le calendrier qui avait pris le processus pour parvenir à une conduite autonome. Musc a veillé à ce que la technologie Tesla puisse bientôt fonctionner sans intervention humaine. Quelque chose que Moore a assuré est un mensonge, qui l’a confronté de front avec son ancien patron.

Moore et Bowers ne sont que deux des anciens employés de Tesla qu’Apple avait embauchés pour sa division automobile. Parmi les autres embauches, citons Michael Schwekutsch, qui était vice-président de l’ingénierie de Tesla et a travaillé sur les groupes motopropulseurs, et Steve MacManus, qui était également vice-président de l’ingénierie de Tesla.