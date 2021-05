Apple embauche un ancien cadre de Cisco pour diriger ses communications d’entreprise

Apple a embauché Stella Low, un ancien cadre de Cisco, en tant que nouveau vice-président de la communication d’entreprise dans le monde. Low rejoint Apple pour diriger son équipe de communication, qui est responsable des opérations de relations publiques de l’entreprise.

L’embauche de Low a été confirmée par Apple vendredi à BuzzFeed News. La société a déclaré que l’exécutif avait «une expérience et un leadership remarquables» et espère qu’elle aidera Apple à raconter des histoires sur les «impacts positifs» de l’entreprise sur le monde.

Stella apporte son expérience et son leadership remarquables aux équipes de communication de classe mondiale d’Apple. Apple a une histoire importante à raconter – des produits et services transformateurs que nous fabriquons aux impacts positifs que nous avons sur nos communautés et le monde – et Stella est un grand leader pour nous aider à écrire le prochain chapitre.

Low a précédemment travaillé pour des entreprises telles que Unisys et Dell, et a également travaillé pour le géant des réseaux Cisco jusqu’en 2019. Chez Apple, l’exécutif succédera à Steve Dowling, qui a été nommé vice-président des communications en avril 2015 et a quitté l’entreprise en octobre 2020. .

Depuis le départ de Downling, son compatriote Apple Phil Schiller était en charge des relations publiques d’Apple. Low prendra désormais le relais et travaillera avec Greg Joswiak, qui a été promu l’année dernière au poste de vice-président senior du marketing chez Apple une fois que Schiller est passé à un nouveau poste.

Low aura beaucoup de travail à faire, car elle vient alors qu’Apple fait face à une bataille judiciaire majeure contre Epic Games, sans parler des différends de la société avec Facebook et Spotify.

