Apple embauche un ancien responsable de la publicité sur Facebook pour renforcer sa propre plate-forme publicitaire

Bien qu’Apple affirme que ses produits et services sont sans publicité, il existe des espaces publicitaires sur l’App Store et d’autres applications iOS et macOS natives. Alors que la catégorie des services de l’entreprise continue de croître, il semble qu’Apple franchisse la prochaine étape importante pour investir dans sa plate-forme publicitaire avec l’embauche d’Antonio Garcia Martinez – qui a travaillé au sein de l’équipe publicitaire de Facebook.

Tel que rapporté par Business Insider, Martinez a été embauché par Apple en avril et devrait travailler à Cupertino, en Californie, sur la base des informations de son profil LinkedIn. Il a travaillé chez Facebook de 2011 à 2013 en tant que chef de produit pour la plate-forme publicitaire du réseau social et est également connu pour être un entrepreneur et auteur du livre populaire «Chaos Monkeys».

Il s’est d’abord concentré sur ses efforts de ciblage publicitaire avant de devenir chef de produit sur FBX, l’échange d’annonces d’enchères en temps réel de Facebook, désormais disparu. Il a publié «Chaos Monkeys» en 2016, un mémoire révélateur couvrant son temps dans l’entreprise.

Selon le rapport, l’auteur et entrepreneur rejoint Apple pour travailler avec l’équipe de publicité de l’App Store et d’Apple News. La société et Martinez ont refusé de commenter l’embauche.

Apple avait autrefois sa propre plateforme publicitaire appelée iAd, qui permettait aux annonceurs de diffuser des publicités interactives dans les applications iOS. Cependant, la plate-forme n’a jamais été considérée comme un succès et Apple l’a abandonnée en 2016. Même ainsi, Apple propose désormais des espaces publicitaires pour mettre en évidence les applications dans l’App Store, sans parler des publicités diffusées dans Apple News.

Apple a gagné 16,9 milliards de dollars grâce aux services au deuxième trimestre 2021, qui comprend l’App Store et les publicités qu’il contient. Plus récemment, Apple a encouragé davantage de développeurs à promouvoir leurs applications iOS via des publicités, ce qui suggère que l’entreprise souhaite en effet explorer davantage une telle catégorie.

Fait intéressant, cela survient alors que la société pousse la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications pour permettre aux utilisateurs de ne pas être suivis par des applications tierces, ce qui a considérablement impacté des entreprises comme Facebook, dont les revenus sont principalement basés sur les publicités. Selon un rapport récent, plus de 10000 applications ont déjà adopté cette fonctionnalité.

Bien qu’il semble peu probable qu’Apple devienne un acteur majeur sur le marché de la publicité en ligne, la société souhaite probablement s’assurer que les publicités diffusées sur iOS (au moins dans ses propres applications) respectent les règles de confidentialité.

