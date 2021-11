Apple embauche un autre ingénieur Tesla pour l’aider dans son projet Apple Car

Il semble qu’Apple soit parti et a embauché un autre ancien ingénieur de Tesla pour l’aider dans son projet Apple Car, dont la rumeur court depuis longtemps.

Tel que rapporté par Bloomberg, la société a embauché Christopher « CJ » Moore, un ancien ingénieur de Tesla qui avait dirigé l’équipe de pilotage automatique de la société, pour aider à créer le logiciel qui alimentera la voiture autonome d’Apple. Selon le rapport, Moore rendra compte à Stuart Bowers, un autre ancien cadre de Tesla qui a rejoint Apple en 2020.

Moore avait suscité une controverse chez Tesla lorsque l’exécutif a déclaré que les commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, sur ses capacités de pilote automatique ne « correspondaient pas à la réalité de l’ingénierie ».

Le fabricant d’iPhone a fait appel à Christopher « CJ » Moore pour son équipe travaillant sur une voiture autonome, selon des personnes connaissant le sujet. Moore travaille sur le logiciel de l’effort, relevant de Stuart Bowers, un autre ancien cadre de Tesla qui a rejoint Apple à la fin de l’année dernière. Bowers avait dirigé l’équipe de pilotage automatique de Tesla avant de partir à la mi-2019. Moore a signalé en réponse que les déclarations de Musk ne « correspondaient pas à la réalité technique », selon un mémo de DMV résumant la conversation. Pendant de nombreuses années, Musk a déclaré qu’il pensait que Tesla était sur le point de publier des fonctionnalités d’autonomie de niveau 5, ce qui signifierait que les voitures peuvent fonctionner sans intervention humaine. Le système actuel, connu sous le nom de niveau 2, oblige les conducteurs à garder les mains sur le volant.

Le projet Apple Car a été très fluide depuis que la société a lancé l’effort il y a des années. Il a vu de nombreuses personnes rejoindre et quitter le projet, y compris Doug Field qui, après avoir dirigé le projet pendant des années, a quitté l’entreprise en septembre pour diriger les efforts technologiques de Ford.

Apple a remplacé Field par Kevin Lynch, le cadre d’Apple qui est principalement connu pour watchOS, le logiciel qui alimente l’Apple Watch. Lynch a été chargé de superviser à la fois les aspects logiciels et matériels du projet Titan (le nom de code du projet Apple Car).

Malgré les hauts et les bas du projet, il semble qu’Apple se concentre toujours sur la réalisation d’un véhicule autonome.

