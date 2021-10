Apple embauche un nouveau responsable logiciel HomePod

HomePod a été annoncé en 2017, mais depuis lors, le haut-parleur intelligent d’Apple n’est jamais devenu très populaire, ce qui s’est soldé par le remplacement du HomePod mini par le modèle d’origine. Cependant, Apple ne semble pas avoir abandonné HomePod, car la société a maintenant embauché un nouveau responsable du logiciel HomePod.

Selon un rapport de Bloomberg, recueilli auprès de sources proches du dossier, Apple a embauché l’ingénieur Afrooz Family pour diriger l’équipe HomePod Software. Family avait travaillé chez Apple dans le passé, entre 2012 et 2016, mais il a quitté l’entreprise pour cofonder la startup audio Syng.

Comme nous l’avons couvert l’année dernière, Syng a recruté plusieurs autres anciens employés d’Apple pour travailler sur de nouveaux produits pour le marché audio domestique, ce qui signifie essentiellement des concurrents HomePod. Comme Syng ne fait pas partie de l’accord, Family a quitté la startup pour revenir à Apple.

Le fabricant d’iPhone fait appel à Afrooz Family pour diriger les travaux, selon des personnes connaissant le sujet. Family a travaillé chez Apple de 2012 à 2016 avant de partir pour cofonder la startup audio Syng avec l’ancien designer industriel Apple Christopher Stringer. Family a quitté la startup plus tôt cette année après avoir aidé à développer le produit de l’entreprise, le Cell Alpha.

Chez Apple, Afrooz Family était chargé de travailler sur certaines technologies sonores populaires pour les produits de l’entreprise, notamment Spatial Audio et le système de sensibilisation spatiale du HomePod.

Controverses HomePod

Bien que HomePod soit un haut-parleur intelligent, Apple l’a d’abord ciblé comme un haut-parleur de haute qualité. Cependant, en raison de son prix élevé et de ses quelques fonctionnalités intelligentes par rapport à ses concurrents, le HomePod n’est jamais devenu un succès. Plus tôt cette année, Apple a officiellement abandonné le HomePod. La société dit qu’elle a maintenant tourné ses efforts vers le HomePod mini, qui a été introduit en 2020 avec un prix plus abordable.

Selon les rumeurs, Apple travaille toujours sur de nouveaux modèles de HomePod, qui incluent une version placée entre HomePod mini et le HomePod d’origine. Bloomberg a également signalé qu’Apple développait un décodeur qui combine le logiciel Apple TV et le haut-parleur HomePod en un seul appareil.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :