Apple embauche un responsable expérimenté dans les paiements alternatifs, y compris les portefeuilles cryptographiques et numériques

Le géant de la technologie, qui dispose de 195,57 milliards de dollars en espèces, est à la recherche d’un professionnel des solutions de paiement alternatives et émergentes mondiales.

Le géant de la technologie Apple recrute actuellement pour un directeur du développement commercial pour les paiements alternatifs.

L’équipe Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est à la recherche d’un directeur du développement commercial pour diriger les partenariats de paiement alternatifs – un professionnel des solutions de paiement alternatives et émergentes mondiales.

Publié cette semaine, le poste est situé au siège social de la société à Cupertino, en Californie, et ils recherchent une personne avec plus d’une décennie d’expérience dans les services financiers.

Cependant, la partie la plus importante est plus de cinq ans d’expérience requise dans ou avec des fournisseurs de paiement alternatifs, tels que les portefeuilles numériques, le BNPL, les paiements rapides, la crypto-monnaie, etc., selon la description du poste.

Il s’agit d’un développement intéressant étant donné qu’en août 2019, la carte de crédit Apple lancée avec Goldman Sachs Group, conçue pour être utilisée avec Apple Pay sur les appareils Apple, a spécifiquement déclaré qu’elle n’autoriserait pas l’achat de crypto-monnaies avec elle.

Depuis que Tesla a annoncé son investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin plus tôt cette année, la communauté crypto s’attend à ce qu’un autre grand nom comme Google, Facebook ou Apple fasse de même, mais jusqu’à présent, rien de tel ne s’est produit.

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2021, la société avec une capitalisation boursière de 2,1 billions de dollars a révélé qu’Apple disposait de l’une des plus grandes piles de trésorerie aux États-Unis. En hausse de 2% par rapport au dernier trimestre, Apple dispose de 195,57 milliards de dollars de liquidités.

