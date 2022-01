Apple en discussions pour diffuser des jeux MLB

Apple est en « pourparlers substantiels » pour diffuser les matchs de la Major League Baseball (MLB) la saison prochaine, selon le New York Post. Les jeux seraient diffusés via TV+.

Apple TV+ pourrait diffuser des jeux MLB en semaine

Le paquet à discuter est les jeux nationaux en semaine. Jusqu’à récemment, ils étaient diffusés par ESPN. Alors que la MLB aurait discuté de la diffusion de jeux avec Amazon et Barstool Sports, il semble qu’Apple TV + va l’emporter. Aucune des deux parties n’avait commenté publiquement au moment d’écrire ces lignes.

Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Apple TV+ ferait un jeu de sport en direct et cela semble une prochaine étape très probable. Le baseball serait un bon point d’entrée. L’engagement financier ne serait probablement pas énorme – plus petit que celui entre Amazon et la NFL, qui est évalué à plus d’un milliard de dollars par an. De plus, Apple et la MLB entretiennent une relation de longue date. L’application de la ligue sportive était parmi les premières disponibles sur l’App Store lors de son lancement en 2008.