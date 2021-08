in

Apple s’est peut-être retiré au dernier moment des géants automobiles coréens Hyundai et Kia pour une coentreprise pour son prétendu projet de voiture Apple. Mais Apple semble toujours tourner en Corée du Sud dans l’espoir de conclure un accord pour certains des composants de son VE putatif dont personne ne sait quand il sortira.

Selon un article du Korea Times, Apple a pris contact avec de nombreux fabricants de composants coréens, dont LG, SK et Hanwha.

Bien qu’Apple serait en consultation avec des fabricants de batteries chinois tels que CATL et BYD pour les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), le discours général dans l’industrie est que la société basée à Cupertino cherche à avoir des entreprises coréennes comme partenaires de fabrication pour la plupart des composants qui entreraient dans son EV.

Les entreprises coréennes semblent impatientes d’y aller

Dans le cas de ses iPhones, iPads et MacBooks, Apple, qui ne croit pas à les fabriquer lui-même, s’était appuyé sur des assembleurs chinois et taïwanais. Mais compte tenu de l’escalade commerciale entre Washington et Pékin, Apple se tourne vers la Corée pour son projet EV.

Les entreprises coréennes semblent chercher à percer l’hégémonie chinoise dans la fabrication en sous-traitance.

« Des responsables d’Apple se sont rendus en Corée pour des entretiens commerciaux avec ses partenaires coréens dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’affichage. exécutif de l’industrie directement impliqué dans la question, a déclaré.

Le rapport indique en outre qu’Apple a eu des “réunions avancées” avec SK Innovation, la branche de fabrication de batteries pour véhicules électriques du groupe SK, et LG Electronics.

Les deux sociétés ont déjà ou sont en train d’avoir une usine de batteries aux États-Unis. Un autre géant coréen Samsung envisage également de mettre en place une unité de batterie en Amérique.

Tout bien considéré, Apple recherche une batterie non chauffante. Mais la concurrence pour obtenir cet accord s’intensifie parmi les entreprises coréennes.