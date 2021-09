Apple en tête une fois de plus de l’enquête sur l’intimité de la marque COVID-19

Pour la deuxième année consécutive, Apple s’est classée au premier rang des marques les plus intimes pendant COVID-19, dépassant Disney, Amazon, Netflix et d’autres sociétés.

L’enquête menée par MBLM (via Apple World Today) est désormais disponible dans son « Brand Intimacy COVID Study 2021 » et étudie les liens émotionnels entre les clients et les marques pendant la pandémie.

Les 10 principales marques de l’étude COVID sur l’intimité de la marque 2021 sont Apple, Amazon, Disney, Target, YouTube, Toyota, Walmart, Costco, Harley-Davidson et Google.

« Apple continue de dominer et d’approfondir ses relations avec ses clients pendant COVID. La marque a augmenté sa force à travers un certain nombre de mesures clés, ce qui démontre sa domination et sa capacité à établir des liens émotionnels forts. »

Selon l’étude, Apple est la seule grande marque partagée à tous les âges. Les Millennials présentent trois marques de médias et de divertissement sur leurs cinq premières, tandis que les 35-44 et 45-64 ont des listes plus diversifiées.

Apple et Disney sont partagés entre les tranches de revenus (de 35 à 100 000 $ et 150 000 $ +). Les deux gammes de revenus comprennent des marques de médias et de divertissement, de technologie et de vente au détail.

La société de Cupertino est également la seule partagée entre les hommes et les femmes lors de l’examen de leurs cinq premières marques. “Les hommes mettent l’accent sur les marques technologiques et les médias et divertissements, en particulier les jeux, tandis que les femmes ont un mélange plus diversifié d’industries.”

« Au cours des dernières années, nous avons constaté que les marques qui font partie de l’écosystème des smartphones surpassent généralement les marques qui ne le sont pas. Le quotient moyen d’intimité de la marque pour les personnes de l’écosystème est supérieur à celui de la moyenne globale de l’étude. Cela suggère que, si une marque a une forte présence sur ces appareils, alors elle peut étendre sa capacité à favoriser les connexions émotionnelles avec les utilisateurs.

Pour lire l’étude complète, cliquez ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :