Apple encourage les clients à « acheter tôt » car les contraintes d’approvisionnement menacent les achats des Fêtes

Maintenant que le calendrier est passé à novembre, Apple se prépare pour la saison toujours importante des achats des Fêtes. Dans une nouvelle bannière, actuellement affichée sur l’Apple Store Online, Apple encourage les clients à prendre une longueur d’avance sur les achats des Fêtes dans un contexte de contraintes d’approvisionnement généralisées. Apple a également annoncé que sa fenêtre de retour de vacances prolongée est désormais en vigueur.

Apple a averti que tous ses produits seraient confrontés à des contraintes d’approvisionnement importantes pendant le trimestre des fêtes de fin d’année, y compris iPhone, iPad et Mac. En fait, la société a déclaré lors de sa dernière conférence téléphonique avec les investisseurs qu’elle s’attend à ce que les contraintes d’approvisionnement lui coûtent plus de 6 milliards de dollars de revenus pour le trimestre de vacances.

Avec les pénuries de produits à l’esprit, Apple lance une nouvelle bannière sur son site Web qui encourage les clients à « acheter tôt pour la meilleure sélection de favoris des vacances ». Apple n’a pas encore publié son cadeau de vacances annuel, ce qu’il fait généralement au cours des deux premières semaines de novembre.

De plus, Apple a annoncé que sa fenêtre de retour de vacances prolongée est désormais en vigueur. Apple dit :

Les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2022. Veuillez noter que toutes les autres conditions générales fournies dans la politique de vente et de remboursement de l’Apple Store en ligne sont toujours en vigueur. applicable à l’égard de ces articles achetés. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2021 sont soumis à la politique de retour standard.